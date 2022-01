Giải mã Project MKUltra: Chương trình gây sốc nhất mọi thời đại của CIA

Dự án MKULtra được thực hiện từ năm 1953 tới năm 1964. Khi đó, CIA đã thực hiện hàng chục thí nghiệm về ảnh hưởng của các chất sinh học và hóa học với công dân Mỹ mà họ không hề biết. Theo báo cáo điều trần, dự án này nhằm phát triển khả năng sử dụng bí mật nguyên liệu hóa học và sinh học. Động cơ của dự án mang tính phòng vệ dựa trên lý do nhiều người sợ rằng trong Chiến tranh Lạnh, Nga và Trung Quốc cũng đã phát triển vũ khí sinh học và hóa học. Chương trình này được nhà hóa học và chuyên gia chất độc Sidney Gottlieb đứng đầu. Một trong những mục tiêu ban đầu của Gottlieb là tạo ra một loại "huyết thanh sự thật" có thể được sử dụng để chống lại các gián điệp và tù nhân chiến tranh của Liên Xô nhằm thu thập thông tin tình báo. Không có gì ngạc nhiên khi việc tạo ra một huyết thanh như vậy là vô cùng khó khăn. Do đó, các nhà nghiên cứu tin rằng có thể đạt được một loại kiểm soát tâm trí bằng cách đặt đối tượng vào trạng thái tinh thần bị thay đổi nặng nề. Họ muốn sản xuất ra các loại thuốc dùng để kiểm soát, can thiệp điều khiển trí óc con người nhằm chống lại phe do Liên Xô đứng đầu. Gottlieb nhận ra rằng để kiểm soát tâm trí, trước tiên cần phải xóa sạch nó, các thí nghiệm tâm trí của dự án MKUltra đã nghiên cứu sâu rộng về việc chế tạo ra những loại thuốc có thể "tăng cường khả năng của các cá nhân để chống lại sự tra tấn và cưỡng bức", cũng như "gây ra chứng hay quên, sốc và lú lẫn". Lúc này, MK-Ultra sử dụng LSD (một loại chất gây ảo giác) để tác động vào thần kinh của con người, làm thay đổi các chức năng não và dễ dàng kiểm soát con người hơn. Một tài liệu mật bị lộ, trong đó liệt kê khoảng 17 thủ đoạn kinh dị được dùng để gây tác động đến tâm trí như sốc điện, bỏ đói hoặc khát, không cho ngủ, làm gãy hoặc vẹo hông, làm ngạt thở, hoặc cưỡng ép mang thai, hoặc dùng các hình thức tra tấn/cưỡng bức tình dục. Theo tiết lộ, những người cùng bị cho sử dụng LSD không hề được thông báo trước, mà chỉ nhận ra đã bị tiêm LSD để làm thí nghiệm sau 20 phút. Tuy nhiên, không có bất cứ danh sách nào về những nạn nhân thực sự của MK-Ultra, chỉ biết rằng có ít nhất một người đã chết. Để che giấu dư luận, năm 1964, MK-Ultra được đổi tên thành MK-Search. Đến năm 1973, theo lệnh của Giám đốc CIA Richard Helms lúc đó, mọi hồ sơ liên quan bị tiêu hủy. Hai năm sau, dự án này bị phanh phui bởi quốc hội Mỹ, thông qua điều tra của Ủy ban Rockefeller và Ủy ban Church dựa vào lời thú tội của những người trực tiếp tham gia và một lượng ít ỏi những tài liệu thoát khỏi lệnh tiêu huỷ của Helms. Năm 1980, một loạt phim tài liệu về MK-Ultra đã được trình chiếu trên truyền hình và tạo nên làn sóng đòi công lý cho các nạn nhân. Tuy nhiên, cuộc chiến pháp lý để đòi lại công bằng hết sức gian nan. Đến nay vẫn chưa thể xác định cụ thể số nạn nhân bị biến thành vật thí nghiệm của chương trình, cũng như những ai đã chết thực sự. Liên quan đến cái chết của Olson, nhiều chuyên gia vẫn nghi ngờ ông đã nhảy lầu dưới ảnh hưởng của một loại thuốc ảo giác cực mạnh, nhấn mạnh Olson bị CIA thủ tiêu vì muốn rút khỏi MK-Ultra. Dù CIA kiên quyết rằng các thí nghiệm đã ngừng vào năm 1963 và tất cả các thí nghiệm liên quan đều bị bỏ dở, nhưng hầu hết hồ sơ đã bị tiêu hủy, và bí mật xung quanh dự án cũng như các tên mã khác nhau của dự án này, đã khiến cho một số người tin rằng các thí nghiệm vẫn đang diễn ra ngày nay. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV.

