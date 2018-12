Đúng 20 ngày tới, ba con giáp coi chừng tan cửa nát nhà

Tuổi Thân: Vận thế của người tuổi Thân trong 20 ngày tới chuyển biến xấu. Do tâm trạng không tốt, cộng thêm việc không biết kiềm chế cảm xúc của bản thân nên các mối quan hệ bạn bè, công việc, xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Con giáp này rất dễ vấp phải thị phi, tranh cãi do không cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, điều này rất dễ tạo điều kiện cho tiểu nhân hãm hại trong công việc cũng như cuộc sống. Do công việc giảm sút khiến cho thu nhập cũng trở nên eo hẹp, người tuổi Thân nếu không biết cân đối thu chi, rất dễ rơi vào tình trạng “phá sản”. Tuổi Mùi: Thời gian 20 ngày tới, người tuổi Mùi sẽ gặp rất nhiều chuyện xui xẻo. Tháng này, mọi mặt trong cuộc sống đều diễn ra không như ý muốn của con giáp này. Tài vận của người tuổi Mùi không tốt, rất dễ rơi vào cảnh “thất thoát tiền bạc”, do đó tháng này không nên bỏ tiền ra đầu tư vào bất cứ lĩnh vực gì. Thời gian 20 ngày tới, người tuổi Mùi còn bị tiểu nhân hãm hại trong công việc, do đó cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và hành động để tránh họa “tiểu nhân”. Tuổi Ngọ: 20 ngày tới, do bị ảnh hưởng của hung tinh nên người tuổi Ngọ làm việc gì cũng không thành công, dường như mọi điều đen đủi đều đổ xuống đầu con giáp này. Thời gian 20 ngày tới, tài vận của người tuổi Dậu không tốt, sẽ phát sinh các khoản chi tiêu ngoài ý muốn trong khi thu nhập lại giảm sút. Con giáp này cũng cần đề phòng tiểu nhân đặt điều thị phi phá hoại các mối quan hệ làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

