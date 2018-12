Đức quốc xã giữ bí mật động trời về người ngoài hành tinh?

Theo báo Komsomolskaya Pravda và Rossiyskaya Gazeta của Nga, các nhà thám hiểm thuộc viện nghiên cứu Ahnenerbe đã có phát hiện đáng chú ý được cho liên quan đến Đức quốc xã và người ngoài hành tinh. Cụ thể, các chuyên gia tìm thấy 2 chiếc đầu lâu có hình thù kỳ dị và một hộp hình chữ nhật trong hang trên núi Bolshoi Tjach thuộc dãy núi Caucasus, Nga. Trong đó, một trong 2 đầu lâu kỳ lạ trên được đánh giá là không có đặc điểm giống người bình thường. Theo nhà dân tộc người Nga Vladimir Melikov, đầu lâu kỳ lạ có đặc điểm khác thường gồm: không có hàm, hốc mắt to hơn so với người bình thường. Do vậy, đầu lâu này được cho thuộc về người ngoài hành tinh. Đầu lâu còn lại được xác định có khả năng là thuộc về một người Anunnaki cổ đại. Các chuyên gia cũng đặc biệt chú ý đến chiếc hộp hình chữ nhật bởi nó trông giống chiếc vali nhỏ được khóa cẩn thận. Bên ngoài hộp có khắc chữ giống như của tổ chức bí mật Ahnenerbe của Đức quốc xã. Tổ chức bí mật này hoạt động từ năm 1939 - 1945 với nhiệm vụ nghiên cứu về các thế lực siêu nhiên trên Trái đất. Trong thời gian hoạt động, tổ chức Ahnenerbe của Hitler cố gắng giải mã những bí ẩn xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới nên đã đến Tây Tạng, Nam Cực và Caucasus. Thậm chí, Ahnenerbe còn quan tâm đến vật thể bay không xác định (UFO) của người ngoài hành tinh và tìm kiếm nguồn sức mạnh vượt trội nhằm trở thành siêu cường thống trị thế giới. Với những phát hiện trên, một số chuyên gia hoài nghi tổ chức bí mật Ahnenerbe của Đức quốc xã đã nắm giữ bí mật về người ngoài hành tinh từ rất sớm. Mời độc giả xem video: Thụy Sỹ mở lớp dạy ngôn ngữ của người ngoài hành tinh (nguồn: VTC14).

