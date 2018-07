Theo dự đoán vận thế tháng 7/2018 cho 12 con giáp được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), vận thế chung của người tuổi Tý: 90 điểm. Sự nghiệp: có quý nhân phù trợ, làm một thu hai. Tài vận: chính tài tốt, hoạnh tài bình thường. Sức khỏe: nên tăng cường rèn luyện sức khỏe. Hướng may mắn: hướng Bắc. Lời khuyên: nên tiếp tục cố gắng phấn đấu. Dự đoán tháng mới cho tuổi Sửu: Vận thế chung: 85 điểm. Tình cảm: trong số 12 con giáp, chuyện tình cảm của con giáp này ngọt ngào. Sự nghiệp: đề phòng tiểu nhân đâm sau lưng. Tài vận: hao tài tốn của. Sức khỏe: nên tăng cường rèn luyện sức khỏe. Hướng may mắn: hướng Đông. Lời khuyên: nên quản lý tốt tài chính. Dự đoán tháng mới cho tuổi Dần: Vận thế chung: 79 điểm. Tình cảm: gặp chút rắc rối. Sự nghiệp: con giáp này có quý nhân giúp đỡ. Tài vận: tình hình tài chính khá. Sức khỏe: nên lưu ý đến sức khỏe bản thân. Hướng may mắn: hướng Tây. Lời khuyên: nên thận trọng trong chuyện tình cảm. Tuổi Mão: Vận thế chung: 89 điểm. Tình cảm: cẩn thận trong chuyện tình cảm. Sự nghiệp: đỏ bạc đen tình. Tài vận: tài vận thịnh phát. Sức khỏe; nên chú ý đến tinh thần. Hướng may mắn: hướng Bắc. Lời khuyên: nên thận trọng trong mọi việc. Tuổi Thìn: Vận thế chung: 80 điểm. Tình cảm: chuyện tình cảm ngọt ngào. Sự nghiệp: đỏ tình đen bạc. Tài vận: thất thoát tiền bạc. Sức khỏe: chú ý bệnh cũ tái phát. Hướng may mắn: hướng Bắc. Lời Khuyên: Xung Thái Tuế nên phải điều chỉnh lại mọi việc. Tuổi Tỵ: Vận thế chung: 92 điểm. Tình cảm: cơ bản ổn định. Sự nghiệp: nhận được tin vui trong công việc. Tài vận: tình hình tài chính bình thường. Sức khỏe: chú ý sức khỏe người già, trẻ nhỏ trong gia đình. Hướng may mắn: hướng Nam. Lời khuyên: không nên quá manh động trong mọi việc. Tuổi Ngọ: Vận thế chung: 83 điểm. Tình cảm: đề phòng tiểu nhân phá hoại tình cảm. Sự nghiệp: có nhiều tin vui trong công việc. Tài vận: tình hình tài chính khá. Sức khỏe: chú ý bệnh nam khoa, phụ khoa. Lời khuyên: nên chú ý trong việc kết giao bạn bè. Tuổi Mùi: Vận thế chung: 82 điểm. Tình cảm: tiến triển khả quan. Sự nghiệp: có tiểu nhân hãm hại. Tài vận: cẩn thận trong quản lý tài chính. Sức khỏe: chú ý quan tâm đến sức khỏe bản thân. Hướng may mắn: hướng Bắc. Lời khuyên: nên sắp xếp lại mọi việc. Tuổi Thân: Vận thế chung: 81 điểm. Tình cảm: đề phòng sự xuất hiện của “tiểu tam”. Sự nghiệp: có quý nhân phù trợ. Tài vận: Có thêm nhiều khoản thu. Sức khỏe: chú ý an toàn giao thông. Hướng may mắn: hướng Đông. Lời khuyên: chú ý điều chỉnh lại chuyện tình cảm. Tuổi Dậu: Vận thế chung: 86 điểm. Tình cảm: có sự biến động. Sự nghiệp: có quý nhân giúp đỡ. Tài vận: tình hình tài chính bình thường. Sức khỏe: không nên tham gia các hoạt động ngoài trời. Hướng may mắn: hướng Bắc. Lời khuyên: chú ý đến chuyện tình cảm. Tuổi Tuất: Vận thế chung: 90 điểm. Tình cảm: có bước tiến lớn. Sự nghiệp: Cơ bản ổn định. Tài vận: có tin vui bất ngờ về tiền bạc. Sức khỏe: nên chú ý đến dạ dày và nên ăn chay. Hướng may mắn: Hướng Bắc. Lời khuyên: cẩn thận trong năm tuổi. Tuổi Hợi: Vận thế chung: 79 điểm. Tình cảm: tiến triển khả quan. Sự nghiệp: gặp nhiều trắc trở. Tài vận: chính tài phá tài, hoạnh tài ổn định. Sức khỏe: nên đi kiểm tra sức khỏe. Hướng may mắn: hướng Nam. Lời khuyên: cẩn thận trong việc vay mượn. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video Top con giáp được ban lộc giàu nhanh chóng mặt 4 tháng tới. Nguồn Online tử vi

