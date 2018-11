Dự đoán tuần mới 26/11 - 02/12/2018 cho 12 con giáp

Theo dự đoán tuần mới ngày 26/11 - 02/12/2018 cho 12 con giáp trên trang Sina (Trung Quốc) , sự nghiệp của người tuổi Tý bình ổn, không phát sinh việc ngoài ý muốn. Tình cảm: chuyện tình cảm tiếp tục tiến triển tốt. Sức khỏe: chú ý hệ tiết niệu. Tài vận: tình hình tài chính bình ổn. Con số may mắn: 2, 7. Màu sắc may mắn: màu đỏ. Hướng may mắn: hướng Nam. Quý nhân tuần này: tuổi Dần, tiểu nhân tuần này: tuổi Ngọ. Cũng theo dự đoán cho 12 con giáp, công việc của người tuổi Sửu tương đối khả quan. Chuyện tình cảm hôn nhân có nhiều tin vui. Tài vận: không phát sinh khoản thu ngoài ý muốn. Sức khỏe: chú ý an toàn giao thông. Con số may mắn: 5, 0. Màu sắc may mắn: màu vàng. Hướng may mắn: hướng Đông Bắc. Quý nhân tuần này: tuổi Mùi, tiểu nhân tuần này: tuổi Thìn. Dự đoán tuần mới cho tuổi Dần: Công việc của con giáp này ổn định, không phát sinh việc ngoài ý muốn. Tình cảm: chuyện tình cảm suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Sức khỏe: chú ý đến ruột, dạ dày. Con số may mắn: 2, 7. Màu sắc may mắn: màu đỏ. Hướng may mắn: hướng Nam. Quý nhân tuần này: tuổi Tuất, tiểu nhân tuần này: tuổi Dần. Tuổi Mão: Sự nghiệp: cơ bản bình ổn. Tài vận: tình hình tài chính bình thường. Tình cảm: gặp chút rắc rối nhỏ trong tình cảm. Sức khỏe: chú ý đến sức khỏe người già, trẻ nhỏ trong gia đình. Con số may mắn: 5, 0. Màu sắc may mắn: màu vàng. Hướng may mắn: Hướng Tây Nam. Quý nhân tuần này: tuổi Mùi, tiểu nhân tuần này: tuổi Thìn. Tuổi Thìn: Sự nghiệp: có sự khởi sắc, công việc tiến triển khả quan. Tài vận: đại phát, có thêm nhiều khoản thu, thu nhập gia tăng. Sức khỏe: chú ý bệnh cũ tái phát. Con số may mắn: 3, 8. Màu sắc may mắn: màu xanh lá cây. Hướng may mắn: hướng Đông. Quý nhân tuần này: tuổi Thân, tiểu nhân tuần này: tuổi Ngọ. Tuổi Tỵ: Sự nghiệp: bỏ ra nhiều công sức nhưng không thu được kết quả bao nhiêu. Tài vận: thu nhập giảm sút, thất thoát tiền bạc. Tình cảm: tương đối ổn định. Sức khỏe: lưu ý các tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Con số may mắn: 3, 8. Màu sắc may mắn: màu xanh lá cây. Hướng may mắn: hướng Đông. Quý nhân tuần này: tuổi Tý, tiểu nhân tuần này: tuổi Dần. Tuổi Ngọ: Sự nghiệp: có tiểu nhân phá hoại, đâm sau lưng trong công việc. Tài vận: tình hình tài chính bình thường. Tình cảm: xảy ra nhiều mâu thuẫn, tranh cãi. Sức khỏe: chú ý bệnh cũ tái phát. Con số may mắn: 1, 6. Màu sắc may mắn: màu đen. Hướng may mắn: hướng Bắc. Quý nhân tuần này: tuổi Mão, tiểu nhân tuần này: tuổi Sửu. Tuổi Mùi: Sự nghiệp: có nhiều tin vui trong công việc. Tình cảm: chuyện tình cảm mặn nồng, hạnh phúc. Sức khỏe: chú ý hệ tiết niệu. Con số may mắn: 3, 8. Màu sắc may mắn: màu xanh lá cây. Hướng may mắn: hướng Đông. Quý nhân tuần này: tuổi Dậu, tiểu nhân tuần này: tuổi Tuất. Tuổi Thân: Sự nghiệp: công việc không phát sinh vấn đề ngoài ý muốn. Tài vận: cẩn thận trong quản lý nguồn thu phụ. Tình cảm: gặp chút rắc rối. Sức khỏe: lưu ý bệnh cũ tái phát. Con số may mắn: 5, 0. Màu sắc may mắn: màu vàng. Hướng may mắn: hướng Tây Nam. Quý nhân tuần này: tuổi Sửu, tiểu nhân tuần này: tuổi Dậu. Tuổi Dậu: Sự nghiệp: không suôn sẻ, công việc nhiều trắc trở. Tình cảm: dễ xảy ra tranh cãi, xung đột. Tài vận: thất thoát tiền nong, không nên bỏ tiền ra đầu tư. Con số may mắn: 2, 7. Màu sắc may mắn: màu đỏ. Hướng may mắn: hướng Nam. Quý nhân tuần này: Tuổi Thìn, tiểu nhân tuần này: tuổi Tý. Tuổi Tuất: Sự nghiệp: cơ bản ổn định. Tài vận: tình hình tài chính khá, thu nhập ổn định. Tình cảm: không suôn sẻ, gặp trắc trở. Sức khỏe: lưu ý chứng dị ứng. Con số may mắn: 2, 7. Màu sắc may mắn: màu đỏ. Hướng may mắn: hướng Nam. Quý nhân tuần này: tuổi Hợi, tiểu nhân tuần này: tuổi Dần. Tuổi Hợi: Sự nghiệp: có quý nhân giúp đỡ trong công việc, công việc làm một thu hai. Tình cảm: không phát sinh vấn đề ngoài ý muốn. Tài vận: thu nhập khá, không phải lo về tiền bạc. Sức khỏe: đề phòng bệnh cũ tái phát. Con số may mắn: 1, 6. Màu sắc may mắn: màu trắng. Hướng may mắn: hướng Bắc. Quý nhân tuần này: tuổi Mão, tiểu nhân tuần này: tuổi Mùi. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

