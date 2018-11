Ba con giáp vận may tới tấp bủa vây, tiền chật két trong tháng 12/2018

Tuổi Tý: Người tuổi Tỵ là con giáp luôn được thần may mắn bảo hộ. Thời gian tháng 12, cung mệnh của họ xuất hiện cát tinh “Tuế Giá” nên vận thế khởi sắc bừng bừng, hoạnh tài không ngừng khởi sắc. Con giáp này sẽ có cơ hội trúng số độc đắc với giải thưởng không nhỏ. Ngoài ra trong tháng 12, con giáp này còn đọc quý nhân phù trợ trong công việc nên mọi việc đều suôn sẻ, thuận lợi, làm đâu thắng đó, làm một thu hai và chắc chắn sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương. Chuyện tình cảm trong tháng này của người tuổi Tý cũng vô cùng hạnh phúc, ngọt ngào. Chuyện tìm kiếm được tình yêu đích thực hay có hỷ sự về hôn nhân là điều sẽ xảy ra trong tháng 12/2018. Tuổi Sửu: Người tuổi Sửu thuộc tuýp người rất biết tận hưởng cuộc sống cũng như rất biết chịu khó chịu khổ. Tháng 12/2018, do được cát tinh soi chiếu, tương trợ nên vận đen thời gian trước đây đều được xóa bỏ hết, túi tiền cũng vì thế mà trở nên dày hơn, các khoản tích lũy cũng nhiều hơn. Con giáp này không còn phải sống trong cảnh “bữa nay lo bữa mai” nữa. Tuổi Hợi: Người tuổi Hợi rất cần cù chăm chỉ, là người vô cùng nỗ lực làm việc. Đối với con giáp này, chỉ cần họ muốn thì bất cứ nơi đâu cũng có thể gặp được may mắn. Tháng 12/2018, cát tinh xuất hiện trong cung Tài bạch nên tài lộc, tài phú, tài khí của người tuổi Hợi vô cùng hưng vượng. Tiền bạc luôn tràn ngập két. Ngoài ra, dưới sự giúp sức của quý nhân, sự nghiệp của con giáp này cũng phát triển vượt bậc, có thể nói là “một bước lên trời”, thành công rực rỡ. Không chỉ “đỏ tiền, đỏ vận” mà chuyện tình cảm của con giáp này cũng vô cùng ngọt ngào, may mắn. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

