Đội quân đông gấp 20 lần đối thủ thảm bại vì mải nhậu nhẹt

Diễn ra năm 1560, trận Okehazama đánh dấu việc Oda Nobunaga trở thành một lãnh chúa vĩ đại trong lịch sử Nhật Bản. Đây cũng là một trong những trận đánh có diễn biến kỳ lạ nhất thế giới. Bối cảnh diễn ra trận đánh là khi Imagawa Yoshimoto – thành viên thuộc gia tộc Imagawa – muốn chiếm Tokyo. Để tới Tokyo, họ phải vượt qua vùng Owari do gia tộc Oda kiểm soát. Khi ấy gia tộc Oda do Oda Nobunaga lãnh đạo chỉ có 2.000 binh sĩ, trong khi lực lượng của đối phương lên tới 20.000-40.000 người. Các quân sư khuyên Nobunaga đầu hàng vì kẻ thù quá mạnh, nhưng ông từ chối. Để đối phó với nhà Imagawa, Oda Nobunaga đã thực kiện một kế hoạch kỳ lạ. Sau khi đặt rất nhiều rượu trong các pháo đài của mình, ông chuyển toàn bộ lực lượng tới chùa Zenshoji vào ngày 11/6/1560.

. Khi tới các pháo đài bỏ trống của Nobunaga, Imagawa Yoshimoto tỏ ra coi thường sự yếu kém của đối thủ nên cho phép binh sĩ mang rượu mà họ cướp được về trại để để mở đại tiệc. Đến ngày 22/6/1560, khi thấy kẻ thù mải mê tiệc tùng và hoàn toàn không phòng bị, Nobunaga ra lệnh hành động. Chiến binh của ông tràn xuống từ những quả đồi để tiếp cận trại của đối phương. Hôm ấy mưa to và sấm sét vang trời nên phe Imagawa không thể phát hiện sự di chuyển của các chiến binh nhà Oda. Sau hiệu lệnh của Nobunaga, lực lượng của ông lao vào đối phương. Thuộc hạ của Yoshimoto chạy tán loạn vì không kịp trở tay, khiến chủ tướng của họ không được bảo vệ. Thế nhưng Yoshimoto lại nghĩ sự náo loạn chỉ là vụ ẩu đả giữa những tên lính say rượu nên vẫn giữ nguyên vị trí. Rốt cục, các chiến binh của Oda Nobunaga đã giết Yoshimoto khi ông này còn chưa hiểu tình hình. Và lực lượng của nhà Oda đã giành thắng lợi oanh liệt trong vòng hai giờ. Mời quý độc giả xem clip: 10 vũ khí ảnh hưởng nhất Thế chiến II.

