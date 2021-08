Đọc “Đừng ốm” để lên kế hoạch dự phòng "làm gì khi nhiễm bệnh"

Thỉnh thoảng mẹ thiên nhiên lại nhắc nhở chúng ta phải chú ý giữ gìn sức khỏe bằng cách mang đến trái đất một dịch bệnh mới như: SARS, COVID-19. Đây là lý do Tạp chí Prevention xuất bản cuốn sách “Đừng ốm”. Nhóm biên tập của tạp chí Prevention, một thương hiệu cung cấp các thông tin đáng cậy về sức khỏe, viết "Đừng ốm" với mong muốn mang đến những bí quyết sống khỏe trong thế giới đầy rẫy mầm bệnh. “Đừng ốm- bí quyết sống khỏe trong thế giới đầy rẫy mầm bệnh” gồm 7 chương đề cập đến rất nhiều vấn đề nóng hổi của thời đại dựa trên những nghiên cứu khoa học cùng các cuộc phỏng vấn chuyên gia hàng đầu. Bằng cách trình bày ngắn gọn, xúc tích, dùng rất nhiều dạng câu hỏi: Tại sao? Vì sao? Làm như thế nào? Bắt đầu từ đâu? Bạn có biết?... "Đừng ốm" tiết lộ những thông tin cần thiết như: Những nơi trú ngụ của mầm bệnh mà bạn không ngờ tới; Những thói quen hàng ngày mà bạn chẳng bao giờ bận tâm khiến bạn dễ mắc các bệnh truyền nhiễm. Cuốn sách còn đề cập đến: Những nghề nghiệp tiếp xúc với nhiều mầm bệnh và cách để tránh bị ốm trong những môi trường đó; Những cách để giúp tăng cường hệ miễn dịch của bạn mà không cần phải phụ thuộc vào các sản phẩm diệt khuẩn... Đặc biệt, bằng các chứng cứ khoa học thuyết phục cuốn sách còn chỉ cho bạn những việc bạn nên làm nếu chẳng may bạn nhiễm bệnh. Đặc biệt, cuốn sách còn giúp người đọc làm sáng tỏ những thông tin còn gây bối rối cho không ít người như: Tóc ướt có làm bạn dễ bị ốm hơn không? Tamiflu, bạn có nên dùng? Dung dịch rửa tay khô, dùng bao nhiêu là đủ? Khẩu trang: lá chắn bảo vệ hay hàng rào cách ly?... Theo nhóm biên tập của tạp chí Prevention, SARS, H1N1 hay đại dịch COVID-19 đang xảy ra là một phần tất yếu của cuộc sống. Chúng hiện hữu và gây ra bao nỗi lo lắng hoang mang cho con người. Điều đáng nói bạn không thể tránh tiếp xúc hoàn toàn với mầm bệnh. Thông qua cuốn sách, các tác giả muốn truyền đi thông điệp: Dù bạn không thể tránh khỏi mầm bệnh, nhưng bạn chắc chắn có thể giảm thiểu phơi nhiễm và tăng cường sức đề kháng của bản thân – từ từ từng bước một nếu bạn có kỹ năng và kiến thức. Chính vì thế “Đừng ốm” giống như một cuốn cẩm nang về bí quyết sống khỏe trong thế giới đầy rẫy bệnh tật. Cuốn sách cần cho mọi người, mọi gia đình giúp chúng ta có những kiến thức khoa học bổ ích về chăm sóc sức khỏe, chiến thắng bệnh tật. Mời độc giả xem video: Cách chức 3 trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai. Nguồn: THDT.

