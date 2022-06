Điểm danh 10 thành phố bên sông đẹp nhất Việt Nam

Hà Nội. Thủ đô Hà Nội tọa lạc bên sông Hồng, dòng sông lớn nhất miền Bắc, được coi như nguồn sống của nền văn hóa lúa nước Việt Nam. Cầu Long Biên, cây cầu trăm tuổi bắc qua sông Hồng là một hình ảnh mang tính biểu tượng về Hà Nội. Huế. Chảy qua kinh thành Huế, sông Hương mang vẻ đẹp thơ mộng làm đắm say lòng người, xứng danh với vai trò của thắng cảnh hàng đầu đất Cố đô. Cầu Trường Tiền, cây cầu có từ năm 1899 bắc qua sông Hương, là một trong những công trình được biết đến nhiều nhất ở xứ Huế. Đà Nẵng. Sông Hàn là dòng sông góp phần làm nên sự hấp dẫn của Đà Nẵng, thành phố lớn nhất miền Trung. Trên sông có nhiều cây cầu mang thiết kế độc đáo, nổi tiếng cả nước như cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu quay Sông Hàn... Hội An. Chảy qua thành phố Hội An, sông Thu Bồn gắn bó mật thiết với Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An. Hình ảnh những nếp nhà cổ kính soi bóng xuống dòng nước hiền hòa của dòng sông phố Hội đã ghi dấu vào tâm trí của rất nhiều du khách trong và ngoài nước. Tuy Hòa. Là con sông lớn nhất vùng ven biển miền Trung, sông Đà Rằng, còn gọi là sông Ba, đố ra Biển Đông qua cửa biển Đà Diễn ở thành phố Tuy Hòa. Dọc theo sông Đà Rằng có nhiều danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử quan trọng của tỉnh Phú Yên. Nha Trang. Sông Cái là dòng sông có mối liên hệ sâu sắc với lịch sử và văn hóa của thành phố biển Nha Trang. Hình ảnh cầu Xóm Bóng bắc qua cửa sông Cái, nhìn từ khuôn viên tháp Po Nagar, là một phong cảnh điển hình gắn với ngành du lịch Nha Trang. Phan Thiết. Sông Cà Ty tạo nên nhiều khung cảnh đẹp cho thành phố thủ phủ của tỉnh Bình Thuận. Hình ảnh tháp nước Phan Thiết soi bóng xuống dòng sông này đã trở thành một biểu tượng bất hủ, ghi dấu vào tâm thức của nhiều thế hệ cư dân sinh ra và lớn lên ở nơi đây. TP HCM. Chảy qua trung tâm TP HCM, sông Sài Gòn gắn liền với nhiều địa danh lịch sử quan trọng của thành phố như bến Nhà Rồng, cột cờ Thủ Ngữ, cảng Ba Son... Vào thế kỷ 21, dòng sông này có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hình cảnh quan của đô thị lớn nhất Việt Nam. Mỹ Tho. Là con sông đào đầu tiên của Nam Bộ, sông Bảo Định được hình thành vào thời vua Gia Long. Dòng sông này tạo nên cảnh quan ấn tượng cho thành phố Mỹ Tho với những dãy phố soi bóng xuống mặt nước hiền hòa. Ở phía Nam của Mỹ Tho, sông Bảo Định đổ vào sông Tiền. Cần Thơ. Sông Cần Thơ tạo nên bản sắc văn hóa sông nước đặc sắc của thành phố lớn nhất miền Tây. Bên sông có chợ Cần Thơ, là khu chợ cổ được xây đầu thế kỷ 20. Đoạn sông cách chợ khoảng 4 km là nơi tụ họp của chợ nổi Cái Răng, một trong các khu chợ nổi hiếm hoi còn hoạt động. Mời quý độc giả xem video: Nét đẹp làng gốm Phù Lãng | VTV4.

