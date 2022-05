Di tích nào của Việt Nam được đưa vào game “Đế chế” hot toàn cầu?

"Age of Empires" là tựa game nổi tiếng toàn cầu được biết đến ở Việt Nam với tên gọi "Đế chế". Một di tích lịch sử của Việt Nam đã xuất hiện trong bản nâng cấp "Rise of the Rajas" của trò chơi này với tư cách là "Kỳ quan" (Wonder) của đế chế Đại Việt. Theo trang web Age of Empires Series Wiki - cẩm nang của trò "Đế chế", tạo hình kỳ quan của người Việt trong game được dựa trên nguyên mẫu là chùa Bút Tháp. Cụ thể hơn, đó là tòa Tích Thiện am ở chùa Bút Tháp, một ngôi chùa có lịch sử lâu đời và kiến trúc độc đáo nằm ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, đã được công nhận là Di tích cấp quốc gia đặc biệt của Việt Nam. Trong quần thể kiến trúc của chùa Bút Tháp, Tích Thiện am được coi là công trình đặc sắc nhất. Đây là một toà lầu ba tầng được kết cấu theo kiểu chồng diêm, với hàng cột ở giữa cao, to, chạy suốt từ tầng 1 lên tầng 3. Tầng 1 gồm 5 gian, có các vì kèo kết cấu kiểu giá chiêng đơn giản. Tầng 2 thu lại còn 3 gian, với 4 hàng chân cột. Tầng ba thu lại còn 1 gian. Dựa vào kết cấu kiến trúc và hoa văn trang trí, có thể xác định công trình được dựng vào thế kỷ 18 và tu sửa vào thế kỷ 19. Trong Tích Thiện am, ở gian giữa đặt tòa Cửu phẩm liên hoa có từ thế kỷ 17, một hiện vật lịch sử đã được công nhận là Bảo vật quốc gia của Việt Nam vào năm 2020. Đây là một tháp quay mang ảnh hưởng Phật giáo Mật tông, có ý nghĩa như một cối kinh có chức năng "tích lũy điều thiện” - nguồn gốc của tên gọi Tích Thiện am. Tháp có bố cục 9 tầng, mỗi tầng 8 cạnh, cao khoảng 7 mét. Mỗi tầng tháp là một đài sen, tượng trưng cho 9 cấp tu hành chính quả của Phật giáo. Các mặt của mỗi tầng tháp đều chạm tượng Phật hoặc những bức phù điêu liên quan đến tích nhà Phật. Theo quan niệm truyền thống, cứ quay một vòng tháp Cửu Phẩm Liên Hoa thì lời trì tụng sẽ được nhân lên thành 3.542.400 lần, để người niệm mau đạt tới chính quả. Hai bên tháp Cửu Phẩm Liên Hoa có hai bức tượng Phật lớn, tuổi đời nhiều thế kỷ, được tạo tác tinh xảo. Phía trước Tích Thiện am có cây cầu đá bắc qua ao nước nhỏ, dẫn lên Thượng điện. Cây cầu này dài 4 mét, gồm 3 nhịp uốn cong, được coi là một tác phẩm điêu khắc đá tiêu biểu của chùa Bút Tháp. Có thể nói, việc chùa Bút Tháp được đưa vào tựa game đình đám thế giới là bất ngờ thú vị với người dân Bắc Ninh nói riêng và người Việt nói chung. Điều này cũng góp phần khẳng định tầm vóc đặc biệt, mang tính đại diện cho văn hóa Việt của ngôi chùa cổ trên mảnh đất Kinh Bắc. Mời quý độc giả xem video: Đình làng Đình Bảng, tuyệt tác kiến trúc cổ Kinh Bắc - VTV1.

"Age of Empires" là tựa game nổi tiếng toàn cầu được biết đến ở Việt Nam với tên gọi "Đế chế". Một di tích lịch sử của Việt Nam đã xuất hiện trong bản nâng cấp "Rise of the Rajas" của trò chơi này với tư cách là "Kỳ quan" (Wonder) của đế chế Đại Việt. Theo trang web Age of Empires Series Wiki - cẩm nang của trò "Đế chế", tạo hình kỳ quan của người Việt trong game được dựa trên nguyên mẫu là chùa Bút Tháp. Cụ thể hơn, đó là tòa Tích Thiện am ở chùa Bút Tháp, một ngôi chùa có lịch sử lâu đời và kiến trúc độc đáo nằm ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, đã được công nhận là Di tích cấp quốc gia đặc biệt của Việt Nam. Trong quần thể kiến trúc của chùa Bút Tháp, Tích Thiện am được coi là công trình đặc sắc nhất. Đây là một toà lầu ba tầng được kết cấu theo kiểu chồng diêm, với hàng cột ở giữa cao, to, chạy suốt từ tầng 1 lên tầng 3. Tầng 1 gồm 5 gian, có các vì kèo kết cấu kiểu giá chiêng đơn giản. Tầng 2 thu lại còn 3 gian, với 4 hàng chân cột. Tầng ba thu lại còn 1 gian. Dựa vào kết cấu kiến trúc và hoa văn trang trí, có thể xác định công trình được dựng vào thế kỷ 18 và tu sửa vào thế kỷ 19. Trong Tích Thiện am, ở gian giữa đặt tòa Cửu phẩm liên hoa có từ thế kỷ 17, một hiện vật lịch sử đã được công nhận là Bảo vật quốc gia của Việt Nam vào năm 2020. Đây là một tháp quay mang ảnh hưởng Phật giáo Mật tông, có ý nghĩa như một cối kinh có chức năng "tích lũy điều thiện” - nguồn gốc của tên gọi Tích Thiện am. Tháp có bố cục 9 tầng, mỗi tầng 8 cạnh, cao khoảng 7 mét. Mỗi tầng tháp là một đài sen, tượng trưng cho 9 cấp tu hành chính quả của Phật giáo. Các mặt của mỗi tầng tháp đều chạm tượng Phật hoặc những bức phù điêu liên quan đến tích nhà Phật. Theo quan niệm truyền thống, cứ quay một vòng tháp Cửu Phẩm Liên Hoa thì lời trì tụng sẽ được nhân lên thành 3.542.400 lần, để người niệm mau đạt tới chính quả. Hai bên tháp Cửu Phẩm Liên Hoa có hai bức tượng Phật lớn, tuổi đời nhiều thế kỷ, được tạo tác tinh xảo. Phía trước Tích Thiện am có cây cầu đá bắc qua ao nước nhỏ, dẫn lên Thượng điện. Cây cầu này dài 4 mét, gồm 3 nhịp uốn cong, được coi là một tác phẩm điêu khắc đá tiêu biểu của chùa Bút Tháp. Có thể nói, việc chùa Bút Tháp được đưa vào tựa game đình đám thế giới là bất ngờ thú vị với người dân Bắc Ninh nói riêng và người Việt nói chung. Điều này cũng góp phần khẳng định tầm vóc đặc biệt, mang tính đại diện cho văn hóa Việt của ngôi chùa cổ trên mảnh đất Kinh Bắc. Mời quý độc giả xem video: Đình làng Đình Bảng, tuyệt tác kiến trúc cổ Kinh Bắc - VTV1.