Dấu tích tuyến đường thương mại sầm uất nhất thế giới cổ đại

Nằm trong vùng hoang mạc Negev ở miền Nam Israel, con đường hương liệu Negev là một di tích đặc biệt về các hoạt động thương mại thời kỳ cổ đại. Ảnh: Camera UK. Đây là một tuyến đường thương mại sầm uất bậc nhất thế giới, kéo dài từ bán đảo Ả Rập tới vùng Địa Trung Hải từ thế kỷ thứ 3 TCN tới thế kỷ thứ 2 SCN. Ảnh: Stories from Palestine. Tuyến đường này là nơi tọa lạc của 4 thành phố cổ Avdat, Haluza, Mamshit và Shivta - những điểm trung chuyển thương mại quan trọng của sa mạc Negev. Ảnh: UNESCO World Heritage Centre. Các mặt hàng chính được vận chuyển trên con đường hương liệu Negev là nhũ hương, nhựa cây trám thơm và nhiều loại gia vị thời xưa. Ảnh: Lonely Planet. Phương tiện di chuyển chính của các đoàn lữ hành là lạc đà. Ảnh: Bein Harim Israel Tours. Các thành phố trên tuyến đường được bảo vệ bởi nhiều pháo đài cổ, xung quanh là các cảnh quan nông nghiệp đặc trưng trong vùng hoang mạc. Ảnh: Wikipedia. Hiện nay, nơi đây vẫn còn nhiều vết tích của các pháo đài cổ, các mương của hệ thống tưới tiêu và các quán dành cho đoàn lữ hành dừng chân, được gọi là caravanserai. Ảnh: The Times of Israel. Các vết tích này đem lại nhiều thông tin quan trọng về các hoạt động sinh sống và sản xuất của các cư dân cổ đại trong điều kiện khắc nghiệt của vùng sa mạc. Ảnh: UNESCO World Heritage Centre. Vào năm 2005, Con đường hương liệu - Các thành phố hoang mạc Negev đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Wikipedia. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.









Nằm trong vùng hoang mạc Negev ở miền Nam Israel, con đường hương liệu Negev là một di tích đặc biệt về các hoạt động thương mại thời kỳ cổ đại. Ảnh: Camera UK. Đây là một tuyến đường thương mại sầm uất bậc nhất thế giới, kéo dài từ bán đảo Ả Rập tới vùng Địa Trung Hải từ thế kỷ thứ 3 TCN tới thế kỷ thứ 2 SCN. Ảnh: Stories from Palestine. Tuyến đường này là nơi tọa lạc của 4 thành phố cổ Avdat, Haluza, Mamshit và Shivta - những điểm trung chuyển thương mại quan trọng của sa mạc Negev. Ảnh: UNESCO World Heritage Centre. Các mặt hàng chính được vận chuyển trên con đường hương liệu Negev là nhũ hương, nhựa cây trám thơm và nhiều loại gia vị thời xưa. Ảnh: Lonely Planet. Phương tiện di chuyển chính của các đoàn lữ hành là lạc đà. Ảnh: Bein Harim Israel Tours. Các thành phố trên tuyến đường được bảo vệ bởi nhiều pháo đài cổ, xung quanh là các cảnh quan nông nghiệp đặc trưng trong vùng hoang mạc. Ảnh: Wikipedia. Hiện nay, nơi đây vẫn còn nhiều vết tích của các pháo đài cổ, các mương của hệ thống tưới tiêu và các quán dành cho đoàn lữ hành dừng chân, được gọi là caravanserai. Ảnh: The Times of Israel. Các vết tích này đem lại nhiều thông tin quan trọng về các hoạt động sinh sống và sản xuất của các cư dân cổ đại trong điều kiện khắc nghiệt của vùng sa mạc. Ảnh: UNESCO World Heritage Centre. Vào năm 2005, Con đường hương liệu - Các thành phố hoang mạc Negev đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Wikipedia. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.