Cực sốc lý do khiến Tào Tháo không dám chiếm đoạt Điêu Thuyền

Điêu Thuyền là một trong tứ đại mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Thế nhưng, mỹ nữ này có cuộc sống đầy "sóng gió", thậm chí là bi kịch khi liên quan đến các cuộc tranh đoạt quyền lực của nhiều nhân vật "máu mặt" thời Tam quốc như Lữ Bố, Tào Tháo. Theo nhiều tư liệu, Điêu Thuyền được ca ngợi là mỹ nhân tuyệt sắc với dung nhan diễm lệ và tinh thông ca vũ. Do đó, nhiều nam giới si mê mỹ nữ này và muốn có được người đẹp bầu bạn. Thế nhưng, Điêu Thuyền không có cuộc sống hạnh phúc do vướng vào các cuộc tranh đoạt quyền lực. Mỹ nhân này là con gái nuôi của Tư đồ Vương Doãn. Lợi dụng nhan sắc của con gái nuôi, Tư đồ Vương Doãn bày mưu kế dùng mỹ nhân Điêu Thuyền để ly gián mối quan hệ giữa Đổng Trác và Lữ Bố. Thông qua đó, Tư đồ Vương Doãn muốn lật đổ Đổng Trác. Để đạt được mục đích, Tư đồ Vương Doãn hứa gả Điêu Thuyền cho Lữ Bố. Về sau, mỹ nhân này khóc lóc kể với Lữ Bố rằng bị Đổng Trác cưỡng bức. Trong khi đó, Điêu Thuyền nói với Đổng Trác rằng bị Lữ Bố sàm sỡ. Vì cả hai đều si mê Điêu Thuyền nên Đổng Trác và Lữ Bố trở mặt thành thù. Trong cơn ghen tuông nóng giận, Lữ Bố giết chết Đổng Trác. Sau đó, mỹ nhân này trở thành vợ của Lữ Bố. Thế nhưng, Lữ Bố sau đó bị Lý Thôi - viên tướng dưới trướng Đổng Trác đánh bại. Do đó, Lý Thôi có được Điêu Thuyền và đưa nàng về Từ Châu. Tại đây, Lý Thôi bị lực lượng của Tào Tháo giết. Mỹ nhân Điêu Thuyền rơi vào tay Tào Tháo. Là người ham mê nữ sắc, Tào Tháo lại không giữ mỹ nhân này lại bên mình. Một số nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng, lý do khiến Tào Tháo không dám nạp Điêu Thuyền làm thiếp vì lo sợ sẽ có kết cục bi thảm giống như nhiều người đàn ông si mê mỹ nữ này. Đổng Trác, Lữ Bố, Lý Thôi đều chết thảm vì mê đắm Điêu Thuyền. Theo đó, nàng được xem là "hồng nhan họa thủy". Biết được điều này, dù Tào Tháo có thích Điêu Thuyền đến mấy cũng không dám giữ lại vì sợ đó sẽ là mầm tai họa khiến ông tiêu tan sự nghiệp, không thể hoàn thành đại nghiệp bá chủ thiên hạ. Sau một thời gian suy nghĩ, Điêu Thuyền được Tào Tháo tặng cho Quan Vũ. Cuộc đời nhiều biến cố của nàng mỹ nhân tuyệt sắc này khi luôn trở thành con cờ trong tay kẻ khác khiến nhiều người đau xót. Mời độc giả xem video: Sập nhà hàng tại Trung Quốc, hàng chục người thiệt mạng. Nguồn: THDT.

Điêu Thuyền là một trong tứ đại mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Thế nhưng, mỹ nữ này có cuộc sống đầy "sóng gió", thậm chí là bi kịch khi liên quan đến các cuộc tranh đoạt quyền lực của nhiều nhân vật "máu mặt" thời Tam quốc như Lữ Bố, Tào Tháo. Theo nhiều tư liệu, Điêu Thuyền được ca ngợi là mỹ nhân tuyệt sắc với dung nhan diễm lệ và tinh thông ca vũ. Do đó, nhiều nam giới si mê mỹ nữ này và muốn có được người đẹp bầu bạn. Thế nhưng, Điêu Thuyền không có cuộc sống hạnh phúc do vướng vào các cuộc tranh đoạt quyền lực. Mỹ nhân này là con gái nuôi của Tư đồ Vương Doãn . Lợi dụng nhan sắc của con gái nuôi, Tư đồ Vương Doãn bày mưu kế dùng mỹ nhân Điêu Thuyền để ly gián mối quan hệ giữa Đổng Trác và Lữ Bố. Thông qua đó, Tư đồ Vương Doãn muốn lật đổ Đổng Trác. Để đạt được mục đích, Tư đồ Vương Doãn hứa gả Điêu Thuyền cho Lữ Bố. Về sau, mỹ nhân này khóc lóc kể với Lữ Bố rằng bị Đổng Trác cưỡng bức. Trong khi đó, Điêu Thuyền nói với Đổng Trác rằng bị Lữ Bố sàm sỡ. Vì cả hai đều si mê Điêu Thuyền nên Đổng Trác và Lữ Bố trở mặt thành thù. Trong cơn ghen tuông nóng giận, Lữ Bố giết chết Đổng Trác. Sau đó, mỹ nhân này trở thành vợ của Lữ Bố. Thế nhưng, Lữ Bố sau đó bị Lý Thôi - viên tướng dưới trướng Đổng Trác đánh bại. Do đó, Lý Thôi có được Điêu Thuyền và đưa nàng về Từ Châu. Tại đây, Lý Thôi bị lực lượng của Tào Tháo giết. Mỹ nhân Điêu Thuyền rơi vào tay Tào Tháo. Là người ham mê nữ sắc, Tào Tháo lại không giữ mỹ nhân này lại bên mình. Một số nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng, lý do khiến Tào Tháo không dám nạp Điêu Thuyền làm thiếp vì lo sợ sẽ có kết cục bi thảm giống như nhiều người đàn ông si mê mỹ nữ này. Đổng Trác, Lữ Bố, Lý Thôi đều chết thảm vì mê đắm Điêu Thuyền. Theo đó, nàng được xem là "hồng nhan họa thủy". Biết được điều này, dù Tào Tháo có thích Điêu Thuyền đến mấy cũng không dám giữ lại vì sợ đó sẽ là mầm tai họa khiến ông tiêu tan sự nghiệp, không thể hoàn thành đại nghiệp bá chủ thiên hạ. Sau một thời gian suy nghĩ, Điêu Thuyền được Tào Tháo tặng cho Quan Vũ. Cuộc đời nhiều biến cố của nàng mỹ nhân tuyệt sắc này khi luôn trở thành con cờ trong tay kẻ khác khiến nhiều người đau xót. Mời độc giả xem video: Sập nhà hàng tại Trung Quốc, hàng chục người thiệt mạng. Nguồn: THDT.