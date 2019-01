Cực chuẩn tử vi tháng 12 âm lịch Mậu Tuất cho 12 con giáp

Theo dự đoán tử vi tháng 12 âm lịch năm Mậu Tuất trên trang lnka (Trung Quốc), người tuổi Tý bước vào tháng Lục Hợp. Người nữ tuổi Tý may mắn hơn người nam. Trong khi người nữ tuổi Tý nhận được không ít sự giúp đỡ trong công việc, tài vận, tình cảm thì người Nam tuổi Tý lại dễ bị tiểu nhân ám hại, thậm chí nếu không cẩn thận còn gặp tai nạn về xe cộ. Cũng theo dự đoán cho 12 con giáp, người nam tuổi Sửu bước vào cục diện “phạm thái tuế” nên gặp nhiều khó khăn trong công việc và dù thu nhập có tăng nhưng lại phát sinh quá nhiều khoản chi tiêu. Còn người nữ tuổi Sửu lại gặp nhiều áp lực trong công việc đến từ cấp trên, do đó nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói để tránh ảnh hưởng xấu đến công việc. Tuổi Dần: Tháng 12 âm lịch, người nam tuổi Dần vấp phải chuyện tranh chấp về vấn đề tiền bạc nên cần thận trọng trong quản lý tài chính, ngoài ra con giáp này cũng cần chú ý đến đến dạ dày, gan bởi rất dễ xảy ra “biến chứng”. Đối với người nữ tuổi Dần tháng Chạp lại là tháng mang lại nhiều thị phi trong cuộc sống và phiền phức trong công việc. Tuổi Mão: Tháng cuối cùng của năm Mậu Tuất, người nam tuổi Mão vì không thận trọng trong lời ăn tiếng nói mà gặp phải không ít thị phi trong công việc, tài vận, tình cảm và cuộc sống, đặc biệt con giáp này không nên bỏ tiền ra đầu tư để tránh tổn thất về tài chính. Riêng người nữ tuổi Mão không thuận lợi trong công việc, tình cảm vợ chồng và tài vận. Tuổi Thìn: Tháng 12 âm lịch, người nam tuổi Thìn dễ bị mắc lừa, và người lừa con giáp này không phải là người lạ mà là người quen nên cần thận trọng trong việc cho vay nợ. Người nữ tuổi Thìn bước vào cục diện “lục xung Thái Tuế” nên không nên tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm và chú ý đến an toàn khi tham gia giao thông. Tuổi Tỵ: Tháng cuối của năm Mậu Tuất, người nam tuổi Tỵ nên cẩn thận trong mọi hành động để tránh gặp chuyện thi phi và nên quản lý chặt tài chính để tránh rơi vào tình trạng phá sản. Người nữ tuổi Tỵ có sự thăng tiến trong công việc và thu nhập cũng trở nên khởi sắc nhưng cần chú ý đến việc giữ gìn sức khỏe. Tuổi Ngọ: Tháng Chạp năm Mậu Tuất, vận thế của người nam tuổi Ngọ khởi sắc bừng bừng, công việc làm một thu hai, thu nhập ổn định, chuyện tình cảm thuận lợi suôn sẻ. Đối với người nữ tuổi Ngọ đây lại là tháng Lục Hại nên dễ gặp nhiều phiền phức, thị phi, nếu không giải quyết ổn thỏa sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống. Tuổi Mùi: Tháng 12 âm lịch năm Mậu Tuất, người nam tuổi Mùi gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. Công việc trắc trở, dễ phạm sai lầm, tài vận đi xuống, hao tổn tiền bạc và cần chú ý đến máu huyết và tim. Đối với người nữ tuổi Mùi đây là lại là tháng may mắn khi mọi khó khăn đều được đẩy lùi, đặc biệt tài vận vô cùng vượng phát, các khoản đầu tư trước đây mang lại lợi nhuận không hề nhỏ. Tuổi Thân: Tháng Chạp, người tuổi nam tuổi Thân gặp nhiều áp lực vì chuyện gia đình, ngoài ra con giáp này cũng rất dễ vấp phải họa thi phi làm ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ công việc, xã hội. Còn người nữ tuổi Thân lại dễ xảy ra tranh chấp trong công việc, bỏ ra nhiều công sức nhưng lại bị tiểu nhân “cướp công”. Tuổi Dậu: Tháng cuối cùng của năm Mậu Tuất, người nam tuổi Dậu cần chú ý không nên tham dự vào việc của người khác để tránh rắc rối và cũng nên cẩn thận khi kết giao bạn bè, đối tác làm ăn để tránh bị lừa gạt về tiền bạc. Còn người nữ tuổi Dậu cũng nên chú ý tăng cường đến sức khỏe để phòng tránh các bệnh cảm mạo, sốt và các bệnh cấp tính. Đồng thời, người nữ tuổi Dậu cũng nên chú ý giữ gìn các mối quan hệ xã hội, công việc, tình cảm tránh để tiểu nhân “thừa cơ hãm hại”. Tuổi Tuất: Người Nam tuổi Tuất do có cát tinh phù trợ trong tháng Chạp âm lịch nên nhận được sự giúp đỡ của quý nhân trong công việc, do đó mọi giao dịch đều thành công mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ. Còn người nữ tuổi Tuất cũng bước vào thời kỳ may mắn, không chỉ tiền bạc rủng rỉnh mà còn được quý nhân giúp đỡ mang lại sự thăng tiến trong công việc. Tuổi Hợi: Trong tháng cuối cùng của năm Mậu Tuất, người nam tuổi Hợi nên chú ý đến sức khỏe, cần đi kiểm tra tổng thể. Ngoài ra, do có hung tinh “kiết sát” nên người nam tuổi Hợi cũng cần lưu tâm đặc biệt đến chuyện tình cảm, tránh để xảy ra tranh cãi, hiểu lầm mà dẫn đến chia ly. Còn đối với người nữ tuổi Hợi cần quản lý chặt tài chính, nên tiết kiệm và không nên tiêu xài quá lãng phí. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

