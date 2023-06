Chuyện kỳ bí, nhiệm màu trong ngôi chùa cổ nổi tiếng nhất Bình Định

Nằm ở phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, chùa Thập Tháp là ngôi cổ tự nổi tiếng bậc nhất tỉnh Bình Định. Quanh ngôi chùa này có nhiều giai thoại lạ được dân gian lưu truyền, trong đó là chuyện về sư Liễu Triệt, vị trụ trì đời thứ hai của chùa. Tương truyền, sau khi hòa thượng Minh Giác - vị sư tổ sáng lập chùa Thập Tháp – viên tịch, hòa thượng Thiệt Kiến Liễu Triệt đang làm trụ trì chùa Thiên Mụ ở Huế được gọi về làm trụ trì chùa Thập Tháp. Một thời gian sau, trong đêm mưa gió, có hai mẹ con nằm trước cổng chùa Thập Tháp. Người mẹ bị câm nên không ai hỏi được gì. Hòa thượng Liễu Triệt cho xây một cái am gần chùa cho hai mẹ con nương náu. Từ đó, xuất hiện lời đồn đoán trong vùng rằng trong thời gian làm trụ trì chùa Thiên Mụ, hòa thượng Liễu Triệt thường được chúa Nguyễn Phúc Khoát mời vào cung và đã có tơ tình với một phi tần. Kết quả mối tơ tình này chính là đứa con, còn phi tần kia là người mẹ bị câm. Trước tin đồn ác ý này, hòa thượng Liễu Triệt chỉ im lặng. Cũng trong thời gian này, đêm nào chùa Thập Tháp cũng có một con cọp trắng – dân gian gọi là ông Bạch Hổ - đến ngồi trước chánh điện nghe kinh khiến ai cũng sợ hãi. Hòa thượng Liễu Triệt bảo mọi người đừng sợ vì con cọp này không hại ai rồi ra ngoài nói với nó: “Hỡi Bạch Hổ! Vì nghiệp nặng phải làm thân súc sinh, hãy cố gắng nghe kinh tu hành có ngày sẽ được thoát kiếp”. Thời gian sau, chúa Nguyễn triệu hòa thượng Liễu Triệt ra Huế để giảng dạy Phật pháp. Đêm trước khi đi, hòa thượng nằm mơ thấy một ông lão đến nói: “Xin thầy ở lại vài hôm để làm lễ cho con, tuổi thọ của con còn ngắn, con ở sau chùa”. Vài hôm sau, không thấy Bạch Hổ đến nghe kinh, hòa thượng biết cọp đã thoát kiếp nên sai đệ tử đi tìm và phát hiện được xác cọp sau vườn chùa. Hòa thượng cho mai táng con cọp tại chỗ, xây tháp và làm lễ đúng 49 ngày. Thời gian trôi đi, hòa thượng Liễu Triệt đi theo luật sinh - lão - bệnh - tử của vòng xoay cuộc đời. Trước khi viên tịch, ngài tập trung đệ tử lại dạy dỗ lần cuối và đưa ra lời bảo chứng về lời đồn liên quan tới mình năm xưa. “Người đời nói oan cho ta dính án tình với cung phi. Ta một đời tu hành thanh tịnh, sau khi xả bỏ báo thân này, tháp của ta cũng sẽ luôn luôn tinh bạch”. Ngày nay, trong vườn tháp của chùa Thập Tháp có một tòa tháp trắng tinh mà mọi người quen gọi là Tháp Trắng. Đó chính là nơi an nghỉ của hòa thượng Liễu Triệt, nhân vật chính của câu chuyện vừa được kể ở trên. Mời quý độc giả xem video: Non nước hữu tình Chùa Tam Chúc | VTV24.

