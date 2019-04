Chuyện kinh hoàng ở khách sạn ma đáng sợ nhất New York

Nằm ở khu Manhattan của thành phố New York, khách sạn ma Chelsea có lịch sử lâu đời và là điểm đến yêu thích của nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng của Mỹ như Madonna, Mark Twain, Andy Warhol... Bên cạnh danh tiếng đáng tự hào đó, khách sạn này cũng được biết đến như một địa điểm ma ám đáng sợ của New York, và là một trong những khách sạn ma nổi tiếng nhất nước Mỹ. Sự tai tiếng bắt đầu vào năm 1978, khi Sid Vicious - tay ghita bass của nhóm nhạc rock huyền thoại Sex Pistol - giết bạn gái là Nancy Spungen khi sống chung với cô tại phòng số 100 của khách sạn Chelsea. Sau khi được bảo lãnh để tại ngoại, Vicious đã chết trong một lần sử dụng ma túy quá liều trước khi bị tuyên án. Kể từ cái chết của Vicious, một số nhân viên và du khách thông báo rằng đã bắt gặp hồn ma của nghệ sĩ này gần khu vực thang máy của khách sạn Chelsea. Có nhiều đồn đoán về lý do vì sao vong hồn Vicious quay lại đây. Có phỏng đoán rằng Vicious không thể siêu thoát vì ám ảnh tội ác ở khách sạn Chelsea và đang đợi người bạn gái của mình quay lại. Ngoài hồn ma Sid Vicious, một số người cũng khẳng định mình đã bắt gặp hồn ma của Dylan Thomas, một nhà thơ xứ Wales nổi tiếng, ở khu vực đại sảnh của khách sạn Chelsea. Ngày 9/11/1953, Thomas đã quá chén và rơi vào hôn mê tại khách sạn Chelsea. Ít lâu sau đó ông qua đời tại bệnh viện Thánh Vincent. Có người cho rằng vong hồn nhà thơ đã lưu tại khách sạn từ khi ông bị hôn mê, và khi đó ông đinh ninh rằng mình vẫn sống, không hề biết rằng thân xác đã bị chuyển đến bệnh viện. Mời quý độc giả xem clip: Những sự thật thú vị về nước Mỹ.

