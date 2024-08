Chuyên gia dự đoán nhân loại có thể biến mất vào năm 2779?

Sống trên trái đất để tồn tại lâu dài, loài vượn chọn sống theo nhóm không chỉ thúc đẩy cơ hội giao tiếp lẫn nhau mà còn chống lại những kẻ xâm lược từ ngoài một cách hiệu quả. Sự phát triển của bộ não khiến họ ngày càng thông minh hơn, cuối cùng tiến hóa thành công thành con người. Cuộc cách mạng công nghiệp cơ giới hóa vào thế kỷ 18, điện khí hóa vào thế kỷ 19, thông tin hóa trong thế kỷ 20 và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay đã mang lại những thay đổi to lớn cho nhân loại. Tuy nhiên, mặc dù công nghệ của con người đã phát triển nhanh chóng nhưng con người cũng đã mang lại sự ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường trái đất. Từ đó sẽ có ít không gian cho sự sinh tồn của con người. Đến lúc đó, các sinh vật trên trái đất có thể sẽ mở ra đợt tuyệt chủng hàng loạt lần thứ sáu, qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng trong những năm dài tồn tại trên trái đất, các sinh vật trên trái đất đã trải qua tổng cộng 5 lần tuyệt chủng hàng loạt và hàng chục triệu sinh vật đã bị diệt vong. Nhà vật lý học nổi tiếng một thời Hawking cho rằng nếu con người tiếp tục làm trầm trọng thêm hiệu ứng nhà kính của trái đất, trái đất có thể bị nóng lên đến mức môi trường không thể tồn tại. con người không thể tồn tại giống như sao Kim, giống như Trái đất, nằm trong vùng có thể ở được của hệ mặt trời. Ngoài ra, một số nhà khoa học tin rằng con người sẽ biến mất hoàn toàn vào năm 2779. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhà khoa học đưa ra dự đoán này tên là Richard Goth, ông đến từ Đại học Plimpton. Nhà vật lý nổi tiếng Einstein từng làm việc tại trường đại học nổi tiếng này. Sau khi ý tưởng này được đưa ra vào thời điểm đó, nhiều người không đồng tình với nhận định này, nhưng Richard Goth đã chỉ ra rằng phương pháp mà ông sử dụng thực chất là nguyên lý Copernicus trong cộng đồng khoa học, Copernicus sinh năm 1473. Theo Copernicus vũ trụ và thế giới thực chất không có cái gọi là điểm trung tâm, và vũ trụ là đồng nhất, dựa trên nguyên lý này, Einstein đã suy ra phương trình trường vũ trụ, phương trình này mô tả đầy đủ trạng thái của toàn bộ vũ trụ. Và nếu bạn đang ở trong 1/3 cuối cùng của sự tồn tại này, bạn có thể suy ra nó đã tồn tại được bao lâu. Vậy có đúng là nhân loại sẽ diệt vong vào năm 2779 như Richard Goth suy đoán? Đánh giá từ mức độ ô nhiễm hiện tại của trái đất, nếu con người không cải thiện, trong vài trăm năm tới lượng lớn CO2 và nước thải công nghiệp sẽ gây ra những tác hại không thể khắc phục được. Khi nước thải công nghiệp thải ra sông, nó không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước sông mà còn gây ô nhiễm đại dương,trực tiếp dẫn đến hiệu ứng El Niño ngày càng gia tăng. Nếu các sông băng tan chảy, những loại virus cổ xưa sẽ thức dậy và con người có thể bị virus xóa sổ. Richard Gott cho rằng: Con người có thể bị buộc phải bắt đầu di cư vào khoảng năm 2060 khi trái đất trở nên không phù hợp cho sự sinh tồn của con người bởi không còn sự bảo vệ của bầu khí quyển và từ trường. Ảnh: The Planet Earth. Các nhà khoa học đã phát hiện ra nhiều hành tinh giống Trái đất ngoài hệ mặt trời, chẳng hạn như Kepler. 452b, được mệnh danh là anh em sinh đôi của Trái đất, theo nghiên cứu của các nhà khoa học, chúng ta biết rằng Kepler 452b rất giống Trái đất. Ảnh The Planet Earth. Vẫn chưa chắc chắn liệu hành tinh này có hỗ trợ sự sống hay không, bởi hành tinh này ở quá xa trái đất, cách chúng ta 1.400 năm ánh sáng. Với tốc độ này, con người thậm chí còn không thể bay ra khỏi hệ mặt trời chứ đừng nói đến việc bay đến hành tinh này. Ảnh: Genlert. Hiện nay các nhà khoa học đang nghiên cứu hệ thống truyền động warp drive, một hệ thống đẩy siêu nhẹ có thể đưa đón nhanh chóng trong không gian. Phương pháp này thực chất dựa trên lý thuyết của Einstein, sử dụng sự biến dạng của thời gian và không gian để liên tục đưa điểm bắt đầu và điểm kết thúc mà con người muốn đến gần hơn. Ảnh AI Creat. Ngoài việc di cư giữa các vì sao, Richard Gott còn tin rằng con người có thể sẽ tiến hóa thành AI, chuyển ý nghĩa của họ sang máy tính và bỏ lại cơ thể vật lý của họ. Ảnh AI Creat. Tuy nhiên, liệu loài người cuối cùng có bị diệt vong hay không, hiện nay các nhà khoa học vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Nếu con người không chú ý đến nó, môi trường trái đất có thể không còn phù hợp cho sự sinh tồn sinh học trong tương lai. Ảnh: The Planet Earth

Sống trên trái đất để tồn tại lâu dài, loài vượn chọn sống theo nhóm không chỉ thúc đẩy cơ hội giao tiếp lẫn nhau mà còn chống lại những kẻ xâm lược từ ngoài một cách hiệu quả. Sự phát triển của bộ não khiến họ ngày càng thông minh hơn, cuối cùng tiến hóa thành công thành con người. Cuộc cách mạng công nghiệp cơ giới hóa vào thế kỷ 18, điện khí hóa vào thế kỷ 19, thông tin hóa trong thế kỷ 20 và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay đã mang lại những thay đổi to lớn cho nhân loại. Tuy nhiên, mặc dù công nghệ của con người đã phát triển nhanh chóng nhưng con người cũng đã mang lại sự ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường trái đất. Từ đó sẽ có ít không gian cho sự sinh tồn của con người. Đến lúc đó, các sinh vật trên trái đất có thể sẽ mở ra đợt tuyệt chủng hàng loạt lần thứ sáu, qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng trong những năm dài tồn tại trên trái đất, các sinh vật trên trái đất đã trải qua tổng cộng 5 lần tuyệt chủng hàng loạt và hàng chục triệu sinh vật đã bị diệt vong. Nhà vật lý học nổi tiếng một thời Hawking cho rằng nếu con người tiếp tục làm trầm trọng thêm hiệu ứng nhà kính của trái đất, trái đất có thể bị nóng lên đến mức môi trường không thể tồn tại. con người không thể tồn tại giống như sao Kim, giống như Trái đất, nằm trong vùng có thể ở được của hệ mặt trời. Ngoài ra, một số nhà khoa học tin rằng con người sẽ biến mất hoàn toàn vào năm 2779. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhà khoa học đưa ra dự đoán này tên là Richard Goth, ông đến từ Đại học Plimpton. Nhà vật lý nổi tiếng Einstein từng làm việc tại trường đại học nổi tiếng này. Sau khi ý tưởng này được đưa ra vào thời điểm đó, nhiều người không đồng tình với nhận định này, nhưng Richard Goth đã chỉ ra rằng phương pháp mà ông sử dụng thực chất là nguyên lý Copernicus trong cộng đồng khoa học, Copernicus sinh năm 1473. Theo Copernicus vũ trụ và thế giới thực chất không có cái gọi là điểm trung tâm, và vũ trụ là đồng nhất, dựa trên nguyên lý này, Einstein đã suy ra phương trình trường vũ trụ, phương trình này mô tả đầy đủ trạng thái của toàn bộ vũ trụ. Và nếu bạn đang ở trong 1/3 cuối cùng của sự tồn tại này, bạn có thể suy ra nó đã tồn tại được bao lâu. Vậy có đúng là nhân loại sẽ diệt vong vào năm 2779 như Richard Goth suy đoán? Đánh giá từ mức độ ô nhiễm hiện tại của trái đất, nếu con người không cải thiện, trong vài trăm năm tới lượng lớn CO2 và nước thải công nghiệp sẽ gây ra những tác hại không thể khắc phục được. Khi nước thải công nghiệp thải ra sông, nó không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước sông mà còn gây ô nhiễm đại dương,trực tiếp dẫn đến hiệu ứng El Niño ngày càng gia tăng. Nếu các sông băng tan chảy, những loại virus cổ xưa sẽ thức dậy và con người có thể bị virus xóa sổ. Richard Gott cho rằng: Con người có thể bị buộc phải bắt đầu di cư vào khoảng năm 2060 khi trái đất trở nên không phù hợp cho sự sinh tồn của con người bởi không còn sự bảo vệ của bầu khí quyển và từ trường. Ảnh: The Planet Earth. Các nhà khoa học đã phát hiện ra nhiều hành tinh giống Trái đất ngoài hệ mặt trời, chẳng hạn như Kepler. 452b, được mệnh danh là anh em sinh đôi của Trái đất, theo nghiên cứu của các nhà khoa học, chúng ta biết rằng Kepler 452b rất giống Trái đất. Ảnh The Planet Earth. Vẫn chưa chắc chắn liệu hành tinh này có hỗ trợ sự sống hay không, bởi hành tinh này ở quá xa trái đất, cách chúng ta 1.400 năm ánh sáng. Với tốc độ này, con người thậm chí còn không thể bay ra khỏi hệ mặt trời chứ đừng nói đến việc bay đến hành tinh này. Ảnh: Genlert. Hiện nay các nhà khoa học đang nghiên cứu hệ thống truyền động warp drive, một hệ thống đẩy siêu nhẹ có thể đưa đón nhanh chóng trong không gian. Phương pháp này thực chất dựa trên lý thuyết của Einstein, sử dụng sự biến dạng của thời gian và không gian để liên tục đưa điểm bắt đầu và điểm kết thúc mà con người muốn đến gần hơn. Ảnh AI Creat. Ngoài việc di cư giữa các vì sao, Richard Gott còn tin rằng con người có thể sẽ tiến hóa thành AI, chuyển ý nghĩa của họ sang máy tính và bỏ lại cơ thể vật lý của họ. Ảnh AI Creat. Tuy nhiên, liệu loài người cuối cùng có bị diệt vong hay không, hiện nay các nhà khoa học vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Nếu con người không chú ý đến nó, môi trường trái đất có thể không còn phù hợp cho sự sinh tồn sinh học trong tương lai. Ảnh: The Planet Earth