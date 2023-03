Chuyên gia Ấn Độ tuyên bố sốc: "Người ngoài hành tinh có thật!"

Theo nhóm chuyên gia tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Vật lý (PRL) của Ấn Độ, những sinh vật sống đầu tiên trên hành tinh xuất hiện hàng tỷ năm trước có thể đã tồn tại sau khi các phân tử hình thành sự sống - những khối xây dựng sự sống, ví dụ như axit amin đã chịu một sóng xung kích. "Quá trình xử lý của các axit amin và nucleobase có xu hướng hình thành các cấu trúc vĩ mô phức tạp trong vòng khoảng 2 mili giây. Khám phá này cho thấy rằng các khối xây dựng của sự sống có thể đã polyme hóa không chỉ trên Trái đất mà còn trên các hành tinh khác thông qua việc các phân tử hình thành sự sống xử lý xung kích", trích nội dung trong một thông cáo do Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ công bố. Từ đây, dư luận tin rằng, sự sống ngoài hành tinh có thể cũng đã được hình thành từ vài tỷ năm trước giống như cách hình hành sự sống trên Trái đất. Để chứng minh giả thuyết này, các chuyên gia sẽ cần thêm nhiều thời gian tìm kiếm các bằng chứng xác thực. Theo tính toán của các nhà vật lý, để sự sống tồn tại, lực hấp dẫn và các lực khác của tự nhiên phải được chia theo một tỉ lệ thật chính xác nếu không vũ trụ của chúng ta không thể tồn tại. Bởi nếu như tốc độ giãn nở yếu hơn một chút, thì lực hấp dẫn sẽ kéo tất cả vật chất trở lại thành một "vụ co lớn". "Vụ co lớn" (tiếng Anh: the Big Crunch) là một dự đoán tương lai vũ trụ về sự quy tụ của vũ trụ trở lại 1 điểm sau khi nó ngừng nở ra sau Vụ Nổ Lớn. Có thể, vũ trụ và sự sống trên Trái đất đều do nền văn minh ngoài vũ trụ thiết kế. Và họ đã đến Trái đất vào thời điểm trước khi nền văn minh hiện đại của con người xuất hiện. Nhiều nhà sử học và khảo cổ học Ấn Độ tin rằng, những người sống trong hang vào thời kỳ tiền sử đã vẽ hình ảnh của người ngoài hành tinh và vật thể bay không xác định (UFO) trên vách đá tại khu vực Charama, bang Chhattisgarh, Ấn Độ. Một số bức tranh vẽ trên đá tại Charama miêu tả những nhân vật giống người ngoài hành tinh đang mặc bộ đồ trang phục không gian hiện đại. Các hình vẽ còn bao gồm đĩa bay, mỗi đĩa bay có một chiếc ăng ten và ba chân. Trong một số bức tranh, nhân vật trông giống người ngoài hành tinh mang theo một số loại vũ khí. Cần lưu ý rằng, những họa tiết này được vẽ cách đây khoảng 10.000 năm, thời kỳ mà du hành không gian chưa tồn tại, ngay cả trong "giấc mơ xa xôi" của con người thời đó. Điều này cũng cho thấy người tiền sử có thể đã nhìn thấy người ngoài hành tinh hoặc tưởng tượng ra và vẽ chúng lên đá. Thực tế, có nhiều bức tranh tường được tìm thấy ở gần Charama nhưng hầu hết chúng chỉ mô tả hình ảnh của con người và động vật thời tiền sử. Một bức tranh khác được tìm thấy tại Cayuse Creek, Idaho, Mỹ. Bức tranh này mô tả về một sinh vật đang ngồi bên trong UFO có hình dạng giống 1 chiếc đĩa khổng lồ. Các nhà khoa học đã kết nối những bức tranh được tìm thấy và kết luận rằng chúng thực sự là mô tả về cảnh người ngoài hành tinh tới Trái đất. Từ đây có thể thấy, sự tồn tại của người ngoài hành tinh có thật. Họ đã đến Trái đất vào thời cổ đại và thực hiện một số thay đổi trên hành tinh của chúng ta. Đồng thời họ đã dạy cho con người một số điều khiến cho nền văn minh của nhân loại đã đạt được những bước phát triển vượt bậc. >>>Xem thêm video:Thực hư người phụ nữ tuyên bố có con với người ngoài hành tinh.

