Choáng váng tiên tri chuẩn xác về thế giới của bà lão mù Vanga

1. Tàu ngầm Krusk: đúng 20 năm trước khi thảm kịch xảy ra, vào năm 1980, Vanga đã tiên tri rằng: "Cuối thế kỷ này, vào tháng 8/1999 hoặc 2000, Kursk sẽ chìm dưới nước, và cả thế giới sẽ than khóc vì nó". Ngày đó, không một ai quan tâm đến lời tiên tri buồn cười này. Nhưng rồi người ta mới biết rằng Kursk bà nói không phải là về thành phố mang tên Kursk. Con tàu ngầm nguyên tử của Nga được đặt tên theo thành phố này đã gặp sự cố khủng khiếp và mãi mãi chìm dưới đáy đại dương. Cả thế giới đều luyến tiếc và rơi lệ cho những nạn nhân mắc kẹt trong tai nạn này. (Nguồn: CAND) 2. Sự bùng nổ của chiến tranh: nhà tiên tri dự đoán trong năm 2008, sẽ diễn ra nhiều cuộc xung đột trong tiểu lục địa Ấn Độ (gồm Ấn Độ, Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc, Tây Tạng), trong thế giới của những người Hindu. (Nguồn: Luật ACC) Sau đó cuộc mưu sát 4 nhà lãnh đạo chính phủ cố gắng vào bốn người đứng đầu chính phủ sẽ trở thành một trong những nguyên nhân bùng nổ Thế chiến III vào năm 2010. (Nguồn: 24H) 3. Tiên đoán về vụ khủng bố tháp đôi ngày 11/9/2001: lời tiên đoán năm 1989: "Đáng sợ! Đáng sợ! Những anh em sinh đôi của Mỹ sẽ ngã xuống sau khi bị những con chim sắt tấn công. Những con sói sẽ gầm rú trong lùm cây và máu của những người vô tội sẽ chảy". (Nguồn: CAND) Dường như đã được ứng nghiệm với sự kiện tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới (New York) đổ sập bởi vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. (Nguồn: CAND) 4. Sự hồi sinh của nước Nga: năm 1988 khi tiên tri về nước Nga, bà Vanga vẽ một vòng tròn lớn trong lòng bàn tay và nói: "Nga sẽ một lần nữa trở thành đế chế vĩ đại, chỗ dựa tinh thần cho toàn thế giới. Tuy nhiên phải đợi rất lâu khi con số 8 xuất hiện và có những ký kết về Trái đất". (Nguồn: Redsvn.vn) Và trên thực tế, nếu nước Nga trở thành cường quốc lớn mạnh và tham gia nhóm G7 đến biến nó thành G8 thì họ sẽ có tác động tới tiến trình chiến tranh và hòa bình thế giới. (Nguồn: Báo Giao Thông) 5. Khủng hoảng di cư ở Châu Âu: "Rất nhiều người chịu đau khổ. Bất hạnh sẽ tràn đến từ khắp nơi, động chạm đến tất cả các dân tộc... Mọi người sẽ đi chân không, không giày dép, không quần áo, không nhiên liệu, không ánh sáng...". Lời dự đoán của bà Vanga khiến người ta liên tưởng đến cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua đang diễn ra ở Châu u. (Nguồn: Báo Bạc Liêu) 6. Sự trỗi dậy lớn mạnh của phiến quân IS: dường như bà Vanga đã nhìn thấy trước sự xuất hiện của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS). Tổ chức khủng bố quốc tế này đang phát triển nhanh chóng và không chỉ thẳng tay sát hại vô số người vô tội mà còn hủy hoại những di tích lịch sử có ý nghĩa toàn nhân loại. (Nguồn: Zing) Theo như lời dự đoán của bà Vanga, "đến năm 2043, người Hồi giáo sẽ làm chủ châu Âu". (Nguồn: Zing)

