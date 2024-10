Chiêm ngưỡng 14 bức tranh vẽ phụ nữ nổi tiếng nhất mọi thời đại

1. "Mona Lisa" - Leonardo da Vinci (1503-1506). Có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất trong lịch sử, "Mona Lisa" miêu tả một người phụ nữ với nụ cười bí ẩn, được xem như đỉnh cao của nghệ thuật Phục hưng. Ảnh: Pinterest. 2. "The Girl with a Pearl Earring" - Johannes Vermeer (1665). Có sức hấp dẫn đầy bí ẩn, bức chân dung này thể hiện một cô gái trẻ đội khăn, với đôi mắt sâu thẳm và viên ngọc trai lấp lánh trên tai. Ảnh: Pinterest. 3. "Whistler’s Mother" - James McNeill Whistler (1871). Là một trong những bức chân dung biểu tượng của nền hội họa, bức tranh miêu tả mẹ của họa sĩ ngồi trên ghế với vẻ mặt điềm tĩnh và trầm tư. Ảnh: Pinterest. 4. "Portrait of Adele Bloch-Bauer I" - Gustav Klimt (1907). Bức chân dung lộng lẫy có màu vàng óng này được coi là một biểu tượng của phong cách nghệ thuật Art Nouveau. Ảnh: Pinterest. 5. "Lady with an Ermine" - Leonardo da Vinci (1489-1490). Đây là một trong những bức tranh chân dung nổi tiếng khác của Da Vinci, miêu tả quý bà Cecilia Gallerani ôm con chồn, biểu tượng cho sự tinh tế và quyền lực. Ảnh: Pinterest. 6. "Self-Portrait with Thorn Necklace and Hummingbird" - Frida Kahlo (1940). Bức chân dung tự họa nổi tiếng của nữ họa sĩ Mexico thể hiện sự đau đớn cá nhân và sức mạnh nội tâm của bà. Ảnh: Pinterest. 7. "Woman with a Parasol" - Claude Monet (1875). Đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu của trường phái Ấn tượng, miêu tả một người phụ nữ (vợ của Monet) đang che ô trên cánh đồng, ánh sáng và gió được thể hiện tinh tế. Ảnh: Pinterest. 8. "The Birth of Venus" - Sandro Botticelli (1486). Tác phẩm kinh điển của thời Phục hưng này miêu tả nữ thần tình yêu Venus đứng trên một vỏ sò, biểu tượng cho vẻ đẹp lý tưởng. Ảnh: Pinterest. 9. "La Maja Desnuda" - Francisco Goya (1797-1800). Bức tranh nổi tiếng của Goya khắc họa một người phụ nữ khỏa thân đầy quyến rũ và tự tin, với ánh nhìn trực diện đầy mạnh mẽ. Ảnh: Pinterest. 10. "Las Meninas" - Diego Velázquez (1656). Đây là một tác phẩm nổi tiếng trong lịch sử nghệ thuật Tây Ban Nha, miêu tả công chúa Margarita những người hầu với bố cục phức tạp và góc nhìn sáng tạo. Ảnh: Pinterest. 11. "Portrait of Dora Maar" - Pablo Picasso (1937). Đây là một trong những tác phẩm trường phái Lập thể nổi tiếng của Picasso, miêu tả người tình của ông, Dora Maar, qua những đường nét phá cách và đầy góc cạnh. Ảnh: Pinterest. 12. "Madame X" - John Singer Sargent (1884). Bức chân dung này miêu tả một phụ nữ quý tộc Pháp, với vẻ đẹp lạnh lùng và bí ẩn, từng gây tranh cãi mạnh mẽ khi ra mắt. Ảnh: Pinterest. 13. "Portrait of a Lady" - Rogier van der Weyden (1455). Bức chân dung nổi bật của thời kỳ đầu Phục hưng này miêu tả một phụ nữ quý phái với vẻ đẹp cổ điển và ánh nhìn nghiêm nghị. Ảnh: Pinterest. 14. "Jeanne Hébuterne" - Amedeo Modigliani (1919). Đây là một trong những bức chân dung nổi tiếng của Modigliani, khắc họa người tình của ông, Jeanne Hébuterne, với những đường nét thanh thoát và sự dịu dàng trong biểu cảm. Ảnh: Pinterest.

1. "Mona Lisa" - Leonardo da Vinci (1503-1506). Có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất trong lịch sử, "Mona Lisa" miêu tả một người phụ nữ với nụ cười bí ẩn, được xem như đỉnh cao của nghệ thuật Phục hưng. Ảnh: Pinterest. 2. "The Girl with a Pearl Earring" - Johannes Vermeer (1665). Có sức hấp dẫn đầy bí ẩn, bức chân dung này thể hiện một cô gái trẻ đội khăn, với đôi mắt sâu thẳm và viên ngọc trai lấp lánh trên tai. Ảnh: Pinterest. 3. "Whistler’s Mother" - James McNeill Whistler (1871). Là một trong những bức chân dung biểu tượng của nền hội họa, bức tranh miêu tả mẹ của họa sĩ ngồi trên ghế với vẻ mặt điềm tĩnh và trầm tư. Ảnh: Pinterest. 4. "Portrait of Adele Bloch-Bauer I" - Gustav Klimt (1907). Bức chân dung lộng lẫy có màu vàng óng này được coi là một biểu tượng của phong cách nghệ thuật Art Nouveau. Ảnh: Pinterest. 5. "Lady with an Ermine" - Leonardo da Vinci (1489-1490). Đây là một trong những bức tranh chân dung nổi tiếng khác của Da Vinci, miêu tả quý bà Cecilia Gallerani ôm con chồn, biểu tượng cho sự tinh tế và quyền lực. Ảnh: Pinterest. 6. "Self-Portrait with Thorn Necklace and Hummingbird" - Frida Kahlo (1940). Bức chân dung tự họa nổi tiếng của nữ họa sĩ Mexico thể hiện sự đau đớn cá nhân và sức mạnh nội tâm của bà. Ảnh: Pinterest. 7. "Woman with a Parasol" - Claude Monet (1875). Đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu của trường phái Ấn tượng, miêu tả một người phụ nữ (vợ của Monet) đang che ô trên cánh đồng, ánh sáng và gió được thể hiện tinh tế. Ảnh: Pinterest. 8. "The Birth of Venus" - Sandro Botticelli (1486). Tác phẩm kinh điển của thời Phục hưng này miêu tả nữ thần tình yêu Venus đứng trên một vỏ sò, biểu tượng cho vẻ đẹp lý tưởng. Ảnh: Pinterest. 9. "La Maja Desnuda" - Francisco Goya (1797-1800). Bức tranh nổi tiếng của Goya khắc họa một người phụ nữ khỏa thân đầy quyến rũ và tự tin, với ánh nhìn trực diện đầy mạnh mẽ. Ảnh: Pinterest. 10. "Las Meninas" - Diego Velázquez (1656). Đây là một tác phẩm nổi tiếng trong lịch sử nghệ thuật Tây Ban Nha, miêu tả công chúa Margarita những người hầu với bố cục phức tạp và góc nhìn sáng tạo. Ảnh: Pinterest. 11. "Portrait of Dora Maar" - Pablo Picasso (1937). Đây là một trong những tác phẩm trường phái Lập thể nổi tiếng của Picasso, miêu tả người tình của ông, Dora Maar, qua những đường nét phá cách và đầy góc cạnh. Ảnh: Pinterest. 12. "Madame X" - John Singer Sargent (1884). Bức chân dung này miêu tả một phụ nữ quý tộc Pháp, với vẻ đẹp lạnh lùng và bí ẩn, từng gây tranh cãi mạnh mẽ khi ra mắt. Ảnh: Pinterest. 13. "Portrait of a Lady" - Rogier van der Weyden (1455). Bức chân dung nổi bật của thời kỳ đầu Phục hưng này miêu tả một phụ nữ quý phái với vẻ đẹp cổ điển và ánh nhìn nghiêm nghị. Ảnh: Pinterest. 14. "Jeanne Hébuterne" - Amedeo Modigliani (1919). Đây là một trong những bức chân dung nổi tiếng của Modigliani, khắc họa người tình của ông, Jeanne Hébuterne, với những đường nét thanh thoát và sự dịu dàng trong biểu cảm. Ảnh: Pinterest.