Chiêm ngưỡng 10 tường thành ấn tượng nhất mọi thời đại

1. Dubrovnik: là một thành phố có tường thành bao quanh nằm bên bờ biển Adriatic ở cực nam Croatia, có biệt danh là "Hòn ngọc Adriatic". Thành phố được bao bọc bởi những tường thành nổi tiếng thế giới. Tường được xây dựng từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 17 và được bảo quản rất tốt đến tận ngày nay. (Nguồn: Touropia) 2. Jerusalem: là một thành phố thiêng liêng đối với Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Từ thời cổ đại, Jerusalem đã được bao bọc bằng những bức tường thành phòng thủ kiên cố. Vào thế kỷ 16, dưới thời cai trị của Đế quốc Ottoman, toàn bộ tường thành đã được xây lại trên nền của tường cũ. Những bức tường này vẫn còn tồn tại đến ngày nay. (Nguồn: Touropia) 3. Carcassonne: thành phố Carcassonne ở Pháp là một trong những thành phố có tường thành được bảo tồn tốt nhất thế giới và cũng là thành phố có tường thành lớn nhất Châu Âu. Pháo đài này gồm 2 lớp tường thành bao quanh, những tòa tháp và vọng lâu được xây từ rất lâu đời. (Nguồn: Touropia) 4. Ávila: nằm ở phía Tây của Tây Ban Nha, thành phố Trung cổ Ávila được xây trên đỉnh của một ngọn đồi đá nẵm giữa vùng hoang sơ. Ávila có tường thành kiên cố được bảo tồn kỹ lưỡng bao quanh toàn bộ thị trấn cổ. Tường thành có 9 cổng và 88 tháp canh, được xây dựng vào thế kỷ 11, 12. (Nguồn: Touropia) 5. Itchan Kala; là một thị trấn có tường thành bao quanh nằm trong lòng thành phố Khiva của Uzbekistan. Thị trấn cổ này còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử và những ngôi nhà cổ có niên đại chủ yếu từ thế kỷ 18, 19. Đặc điểm nổi bật của Itchan Kala là những bức tường gạch phơi khô và 4 cổng ở mỗi bên pháo đài hình chữ nhật. (Nguồn: Touropia) 6. Tây An: là một trong những thành phố cổ nhất của Trung Quốc với bề dày lịch sử hơn 3.100 năm. Tường thành bao quanh Tây An được tái xây dựng vào thế kỷ 14 thời kỳ đầu Nhà Minh. Đây là một trong những bức tường thành lớn nhất của thế giới với bề rộng đủ cho 5 chiếc xe đạp đi qua. (Nguồn: Touropia) 7. Óbidos: nằm trên đồi và được bao quanh bằng tường thành kiên cố. Vào thế kỷ thứ 8, người Moor đã lập nên một pháo đài trên đỉnh đồi. Năm 1148, Afonso Henriques, hoàng đế đầu tiên của Bồ Đào Nha, đã chiếm lấy pháo đài từ tay người Moor. Thành trì Óbidos và tường thành bao quanh làng được tu sửa vào thế kỷ 14. Tường được xây bằng đá vôi và đá cẩm thạch. (Nguồn: Touropia) 8. Bình Dao: là một thành phố nhỏ của Trung Quốc nổi tiếng với bức tường thành cổ được bảo tồn rất cẩn thận. Tường thành gồm có 6 cổng chính và 72 tháp canh, bao quanh thành phố cổ có kiến trúc hầu như không thay đổi trong hơn 300 năm qua. (Nguồn: Touropia) 9. Toledo: là một trong những thủ đô cũ của Đế chế Tây Ban Nha. Thành phố Toledo có từ thời La Mã. Toledo là thủ đô của Đế chế Tây Ban Nha cho đến giữa những năm 1500 khi triều đình chuyển tới Madrid. 3 mặt của thành phố được bao bọc bởi sông Tajo và mặt thứ tư là hai bức tường thành từ thời Trung cổ. (Nguồn: Touropia) 10. Taroudant; là một thành phố xinh đẹp của người Berber nằm ở trung tâm thung lũng Souss, được bao bọc bởi các bức tường thành được bảo tồn tốt nhất ở Ma Rốc. Tường được xây dựng vào thế kỷ 16 dưới triều Saadi. (Nguồn: Touropia)

