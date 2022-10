Chân dung những nhà văn sở hữu khối tài sản lớn nhất thế giới

1. Elisabeth Badinter - 1,3 tỷ đôla Mỹ : là nhà triết học, tác giả và nhà sử học người Pháp. Badinter được mệnh danh là “Nữ trí thức có ảnh hưởng nhất của Pháp”. (Nguồn: lepoin.fr) Giá trị tài sản ròng của Elisabeth Badinter vào khoảng 1,3 tỷ đôla, với số tài sản này bà trở thành nhà văn giàu nhất thế giới. (Nguồn: edudwar.com) 2. J.K Rowling - 1 tỷ đôla Mỹ: tiểu thuyết gia này là tác giả bộ truyện Harry Potter từng đoạt nhiều giải thưởng và bán được hơn 500 triệu bản (đây cũng là bộ truyện bán chạy nhất trong lịch sử). (Nguồn: pdvg.it) Tính đến tháng 9/2022, giá trị tài sản ròng của J.K Rowling ước tính là 1 tỷ đôla, đứng vị trí thứ 2 trong danh sách những tác giả giàu nhất thế giới. (Nguồn: india.com) 3. James Patterson - 560 triệu đôla Mỹ: là một tác giả người Mỹ. Sách của James Patterson đã bán được hơn 400 triệu bản trên toàn thế giới. Ông là người đầu tiên bán được 1 triệu bản sách điện tử. (Nguồn: nbcnews.com). Tính đến tháng 9/2022, giá trị tài sản ròng của James Patterson là khoảng 560 triệu đôla, đưa ông trở thành tác giả giàu thứ 3 trong danh sách. (Nguồn: salon.com) 4. Stephen King - 400 triệu đôla Mỹ: là nhà văn viết truyện kinh dị thành công nhất trong lịch sử, sách của King đã bán được hơn 400 triệu bản trên toàn thế giới. Trong đó, nhiều phim có doanh thu phòng vé cực khủng như It (Chú hề ma quái),... (Nguồn: ledevoir.com) Tính đến tháng 9/2022, tài sản ròng của Stephen King ước tính là 400 triệu đôla. (Nguồn: Internet) 5. Nora Roberts - 390 triệu đôla Mỹ: tác giả tiểu thuyết tình cảm lãng mạn người Mỹ. Gần đây tạp chí The New Yorker gọi Nora Roberts là “tiểu thuyết gia được yêu thích nhất nước Mỹ” với 400 triệu bản sách được in, được xuất bản ở 35 quốc gia. (Nguồn: internet) Tính đến tháng 9/2022, giá trị tài sản ròng của Nora Roberts là khoảng 390 triệu đô la, đưa cô trở thành tác giả giàu thứ 5 trên thế giới. (Nguồn: npr.org)

