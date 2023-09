Chấn động tiên tri của Stephen Hawking: Một điều xảy ra trong 9 năm nữa?

Thiên tài vật lý Stephen Hawking (1942 - 2018) là nhà vũ trụ học, thiên văn học, toán học và là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng được giới chuyên gia cũng như công chúng đánh giá cao. Trong đó, cuốn "Lược sử thời gian" của Stephen Hawking bán được hơn 10 triệu bản. Mặc dù mắc chứng ALS (bệnh xơ cứng teo cơ bên) nhưng Stephen Hawking đã chiến đấu với bệnh tật trong nhiều năm và cống hiến cả cuộc đời ông cho ngành khoa học thế giới, để lại nhiều kiến thức quý giá. Stephen Hawking, trước khi qua đời vào năm 2018, để lại nhiều lời tiên đoán đáng sợ về các sự kiện có thể xảy ra trong tương lai. Stephen Hawking tiên đoán rằng vào năm 2032, tức là chỉ 9 năm nữa thôi, Trái Đất sẽ bước vào một kỷ băng hà. Nguyên nhân là do biến đổi khí hậu nặng nề, với viễn cảnh khắc nghiệt như hành tinh Venus, nơi nhiệt độ lên tới 250 độ C với mưa acid sulfuric. Stephen Hawking tin rằng sự gia tăng dân số và tài nguyên cạn kiệt sẽ buộc con người phải rời bỏ Trái Đất và định cư trên một hành tinh khác vào năm 2060. Ông cảnh báo về nguy cơ của trí tuệ nhân tạo và cho rằng chúng ta cần chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất, không biết AI có giúp đỡ hay tiêu diệt con người. Stephen Hawking tiên đoán rằng vào năm 2100, loài người sẽ tiến sâu hơn vào vũ trụ và có thể xuất hiện một chủng tộc mới. Ông cũng là một trong những nhà khoa học tin rằng có sự sống ngoài Trái Đất.Stephen Hawking dự đoán rằng vào năm 2600, Trái Đất có thể sẽ biến thành một quả cầu rực lửa do tiêu thụ năng lượng quá mức và chiến tranh khắp nơi. Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ dự đoán sốc về tháng 5/2023 của thần đồng tiên tri Ấn Độ.

Thiên tài vật lý Stephen Hawking (1942 - 2018) là nhà vũ trụ học, thiên văn học, toán học và là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng được giới chuyên gia cũng như công chúng đánh giá cao. Trong đó, cuốn "Lược sử thời gian" của Stephen Hawking bán được hơn 10 triệu bản. Mặc dù mắc chứng ALS (bệnh xơ cứng teo cơ bên) nhưng Stephen Hawking đã chiến đấu với bệnh tật trong nhiều năm và cống hiến cả cuộc đời ông cho ngành khoa học thế giới, để lại nhiều kiến thức quý giá. Stephen Hawking, trước khi qua đời vào năm 2018, để lại nhiều lời tiên đoán đáng sợ về các sự kiện có thể xảy ra trong tương lai. Stephen Hawking tiên đoán rằng vào năm 2032, tức là chỉ 9 năm nữa thôi, Trái Đất sẽ bước vào một kỷ băng hà. Nguyên nhân là do biến đổi khí hậu nặng nề, với viễn cảnh khắc nghiệt như hành tinh Venus, nơi nhiệt độ lên tới 250 độ C với mưa acid sulfuric. Stephen Hawking tin rằng sự gia tăng dân số và tài nguyên cạn kiệt sẽ buộc con người phải rời bỏ Trái Đất và định cư trên một hành tinh khác vào năm 2060. Ông cảnh báo về nguy cơ của trí tuệ nhân tạo và cho rằng chúng ta cần chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất, không biết AI có giúp đỡ hay tiêu diệt con người. Stephen Hawking tiên đoán rằng vào năm 2100, loài người sẽ tiến sâu hơn vào vũ trụ và có thể xuất hiện một chủng tộc mới. Ông cũng là một trong những nhà khoa học tin rằng có sự sống ngoài Trái Đất. Stephen Hawking dự đoán rằng vào năm 2600, Trái Đất có thể sẽ biến thành một quả cầu rực lửa do tiêu thụ năng lượng quá mức và chiến tranh khắp nơi. Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ dự đoán sốc về tháng 5/2023 của thần đồng tiên tri Ấn Độ.