Chấn động sách cổ Trung Quốc ghi chép vụ UFO “bắt cóc” con người

Thực tế, tại Trung Quốc, những ghi chép cổ đã viết về những nghiên cứu này từ rất sớm. Như truyện “Viên ngọc sáng trên hồ” được ghi chép trong Mộng khê bút đàm cho thấy, có thể người xưa đã quan sát thấy UFO. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu về câu chuyện đĩa bay xuất hiện trong “Đại lý cổ dật thư sao”. Trong “Đại lý cổ dật thư sao” có đoạn viết về nơi huyền ảo ở một hành tinh khác (khách tinh), trong đó miêu tả chi tiết việc đĩa bay bắt người và kiểm tra cơ thể con người. “Khách tinh” là một từ thời xưa dùng trong sách để chỉ những vì sao đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. “Gia Tĩnh năm thứ 7 (1528), ngày mồng 3 tháng 5, có khách tinh xuất hiện, bay từ Đông Nam sang Tây Bắc, sáng rực và to tròn như một bánh xe khổng lồ, lúc bay lên cao lúc hạ xuống thấp, lúc bay lúc dừng, hàng nghìn người cùng quan sát thấy. Canh 3 đêm đó lại xuất hiện, bay từ Tây Bắc ngược về thôn Lục Đào núi Điểm Tang, hạ xuống phía sau thôn, trong thôn có người thợ đá tên Hòa Canh, đục đá dưới chân núi, nhìn thấy ánh sáng trên trời liền ra khỏi lều để xem. Ngoài trời có một vật to như cái nhà, ánh sáng rực rỡ, bên trong có 2 vật nhìn như người nhưng lại không phải là người. Vật này bắt Khang vào trong, ánh sáng chói lòa mắt. Rồi chúng moi tim của anh ta ra, rất đau nhưng không chảy máu. Có tiếng nói như tiếng người nhưng nghe không hiểu, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Trong lúc mơ màng như được lạc vào giới tiên cảnh, nơi đây có mặt trời, mặt trăng và sao, màu đỏ nơi đây lạnh như băng, không có nhà cửa, làng mạc. Người giống người nhưng lại không phải là người, mặt tròn, có 3 mắt, khó phân biệt nam nữ già trẻ, ăn mặc không giống người, lời nói cũng không giống. Nhìn trước mắt rất mờ ảo, không rõ là gì. Khi tỉnh lại vẫn đang ở bãi đá, về nhà mới biết đã qua hơn 1 năm, người nhà tưởng đã bị thú dữ ăn thịt rồi. Biết tin trở về, người thân tới thăm. Quan sát thấy, trên ngực Khang có một vết sẹo màu đỏ, sờ không thấy đau. Tới khi Hòa Khang hơn 53 tuổi, mặt mũi vẫn vậy không bị già đi. Khách tinh huyền hóa, việc này thế giới nói nhiều rồi và nó được ghi lại trong Đại Lý Quốc Ký Sự. Không rõ khách tinh là vật gì?” Đây có lẽ là ghi chép rõ ràng nhất về việc đĩa bay bắt cóc người được ghi lại trong lịch sử. Trong đó thời gian, địa điểm, nhân vật đều rất rõ ràng. Đọc trong đó ta thấy, người ngoài hành tinh tới Trái đất, kiểm tra cơ thể con người, việc này đã diễn ra từ rất sớm trong lịch sử. Khang đã tới vùng tiên cảnh, có khả năng là một hành tinh nào đó không phải trái đất. Từ những gì được miêu tả có thể thấy, nơi này không có núi non, cây cối xanh mát như ở trái đất, môi trường sống cũng không tốt bằng môi trường trên Trái đất chúng ta. Không chỉ Trung Quốc, trong sách cổ Ai Cập cũng có đề cập đến UFO. "Tulli Papyrus" là tên của sách giấy cói, được coi là bảo vật hiếm có ghi chép về UFO thời cổ đại. Cuốn sách giấy cõi vẫn còn là một bí ẩn đối với nhiều nhà nghiên cứu. Đặc biệt là chi tiết sau khi hạm đội UFO rời đi, cá và các vật lạ bất ngờ rơi từ trên trời xuống. Đây là hiện tượng lạ chưa từng có ở Ai Cập cổ đại (tính đến thời điểm ghi chép biên niên sử). >>>Xem thêm video: Mỹ công bố nhìn thấy hơn 120 UFO trong 2 thập kỷ trở lại đây (Nguồn: VTV24).

