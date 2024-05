Chấn động lời "sấm truyền" về tận thế của Isaac Newton

Nhà khoa học nổi tiếng người Anh Isaac Newton gây chú ý khi đưa ra tiên đoán tận thế dựa trên nghiên cứu văn bản Kinh Thánh. Theo ông, thế giới hiện tại sẽ diệt vong vào năm 2060 và rái Đất một lần nữa trở thành "Vương quốc của Chúa". "Thế giới có thể kết thúc muộn hơn (năm 2060), nhưng tôi không thấy lý do cho sự chấm dứt sớm hơn", Newton tiên tri về ngày tận thế. Theo dự đoán của Newton, sau khi thế giới cũ sụp đổ, thế giới mới sẽ được thiết lập. Trước tiên đoán này, nhà thiên văn học người Áo Florian Freistetter nhận định: "Đối với ông, năm 2060 sẽ là sự khởi đầu mới có thể kèm theo chiến tranh và thảm họa". Ông Freistetter cho rằng nhà bác học Newton tin chắc các sự kiện tương lai đã được "Chúa an bài". Vì vậy, không ít người tò mò liệu tiên đoán tận thế của Newton có chính xác. Câu hỏi này chỉ có thể đợi thời gian trả lời. Vào thập niên 1970, một chương trình máy tính của nhóm chuyên gia Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) dự đoán thế giới diệt vong vào năm 2040. Theo chương trình máy tính The World One do nhóm chuyên gia thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) phát triển, điều kiện và chất lượng cuộc sống của con người trên thế giới bắt đầu giảm sút vào năm 2020. Do đó, đến năm 2040, cuộc sống của nhân loại trên hành tinh xanh sẽ không còn tồn tại. Trong khi ấy, nhà địa vật lý, toán học Daniel Rothman của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã phát triển một công thức toán học giúp ông tính toán được ngày tận thế của Trái đất. Theo tính toán của ông Rothman, con người sẽ đối mặt với thảm họa tận thế vào năm 2100. Ông Rothman đưa ra tiên đoán về ngày tận thế dựa trên một phân tích toán học mới về chu kỳ xoay vòng carbon của Trái đất. Dựa trên mức độ gia tăng của carbon dioxide trong thế kỷ trước, ông có thể dự đoán thời điểm Trái đất bị hủy diệt. Mời độc giả xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THDT.

