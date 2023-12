Chấn động bằng chứng về thi hài người khổng lồ, chuyên gia sửng sốt

Trong cuộc khai quật tại một nghĩa địa cổ ở Fidenae, Rome, Italy vào năm 1991, các nhà khảo cổ phát hiện một bộ hài cốt của người khổng lồ. Điều này xuất phát từ việc thi hài của người đàn ông sống ở Rome vào thế kỷ 3 này sở hữu chiều cao lên tới 2,02m. Vào thời điểm đó, chiều cao trung bình của nam giới La Mã khoảng 1,67m. Việc tìm thấy bộ hài cốt nam giới với chiều cao lên đến 2,02m khiến một số chuyên gia suy đoán thi hài thuộc về một người khổng lồ. Khi kiểm tra hộp sọ của người đàn ông này, các nhà nghiên cứu phát hiện có một khối u ở tuyến yên. Khối u này là nguyên nhân khiến tuyến yên tiết ra quá nhiều hoóc môn tăng trưởng. Tình trạng này bắt đầu xảy ra từ thời thơ ấu và tiếp tục phát triển mạnh ở giai đoạn trưởng thành. Do đó, người này có sự phát triển chiều cao bất thường và trở thành người khổng lồ. Các kết quả kiểm tra bộ hài cốt trên cho thấy người đàn ông trên qua đời khi khoảng 16 - 20 tuổi. Nguyên nhân tử vong của người này có thể là do căn bệnh tim hoặc bệnh về đường hô hấp. Để biết được chính xác, các nhà khoa học cần tiến hành nghiên cứu sâu hơn. Charlotte Roberts - nhà khảo cổ thuộc Đại học Durham tại Anh dành nhiều sự quan tâm đến những người khổng lồ sống ở La Mã thời xưa. Theo nhà khảo cổ Roberts, ngoài việc tìm hiểu nguyên nhân khiến con người có thân hình to lớn như của người khổng lồ, chúng ta cũng cần nghiên cứu vai trò của họ trong xã hội cổ đại cũng như họ bị mọi người đối xử như thế nào. Trước đó, các nhà nghiên cứu phát hiện người La Mã cổ đại rất thích xem những chương trình biểu diễn của những người có thân hình bất thường như người lùn hoặc người gù. Do vậy, những người sở hữu chiều cao bất thường như thi hài người đàn ông cao hơn 2m trên có thể kiếm sống bằng công việc biểu diễn, mua vui cho hàng triệu khán giả. Mời độc giả xem video: Chiều cao của người Việt vươn lên top 4 khu vực Đông Nam Á. Nguồn: VTV24.

