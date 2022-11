Giật mình bằng chứng "chắc nịch" về người khổng lồ, chuyên gia rối não

1. Cuốn sách về người khổng lồ: được xem là một trong những khám phá hấp dẫn nhất trên Trái đất. Tuy nhiên, nó vẫn gây nên nhiều tranh cãi. Nội dung của cuốn sách có nhiều điểm tương đồng kỳ lạ với “Sách của Enoch”. (Nguồn: wikimedia.org) Với những tình tiết khá giống nhau giữa hai cuốn sách, nhiều người đã tin rằng người khổng lồ Nephilim thực sự từng tồn tại và bị hủy diệt ngay trên hành tinh chúng ta. (Nguồn: nhansinh.org) 2. Người khổng lồ Nephilim trong Kinh Thánh: Nephilim là những người khổng lồ được sinh ra từ sự kết hợp giữa con trai của Chúa và con gái của loài người, trước khi trận Đại Hồng thủy xảy ra. Trong Kinh Thánh cũng có đoạn ghi rằng: “Chúng tôi đã thấy những người khổng lồ ở đó. Đấy là con cháu của A-nác, dòng dõi của những người khổng lồ. Chúng tôi cảm thấy mình giống như những con cào cào trước mắt họ và họ cũng thấy chúng tôi như thế”. (Nguồn: Mobitool) 3. Người khổng lồ Quinametzin: trong thần thoại Aztec, những người khổng lồ Quinametzin đã cư ngụ trên thế giới vào chu kỳ “Mưa Mặt Trời”. Những sinh vật to lớn này được đề cập nhiều lần trong Codex Rios và bản thảo lâu đời nhất của Kinh Thánh Hy Lạp cổ ghi chép về cuộc sống của những người khổng lồ từng sống ở Trung Mỹ. (Nguồn: nhansinh.org) Dominican Fray Diego Duran kết luận rằng: “Không thể phủ nhận việc từng có người khổng lồ xuất hiện ở đất nước này. Tôi có thể khẳng định điều đó như một nhân chứng, vì tôi đã gặp những người đàn ông khổng lồ ở đây. 4. Báo cáo chi tiết về hóa thạch người khổng lồ: tất nhiều các báo cáo hơn 100 năm qua cho thấy rằng, những bộ xương to lớn của người khổng lồ đã thực sự được tìm thấy. Trong đó, có đến 15 báo cáo tiêu biểu được những tờ báo uy tín xuất bản. Và nó có thể làm thay đổi nhận thức lịch sử của con người hiện đại. (Nguồn: Voz.vn) 5. Ngón tay của người khổng lồ: một ngón tay có kích thước lớn bất thường đã được tìm thấy ở Ai Cập khoảng 50 năm trước. Ngón tay có chiều dài lên đến 28cm. Sau khi so sánh số liệu, các nhà Ai Cập học cho rằng nó phải thuộc về một người có chiều cao khoảng 5m và nặng từ 600 đến 800 kg. (Nguồn: biavn.com) 6. Kap Dwa - người khổng lồ hai đầu: Kap DW được cho là một trong những trường hợp hiếm gặp về người khổng lồ. Kap Dwa cao 3,5m và có 2 đầu. Hiện tại, xác ướp của Kap Dwa đã được chuyển về Baltimore, Maryland, thuộc sở hữu của vợ chồng ông Robert Gerber. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập mở nắp quan tài chứa xác ướp người phụ nữ còn nguyên vẹn suốt 3000 năm| VTV24.

1. Cuốn sách về người khổng lồ: được xem là một trong những khám phá hấp dẫn nhất trên Trái đất. Tuy nhiên, nó vẫn gây nên nhiều tranh cãi. Nội dung của cuốn sách có nhiều điểm tương đồng kỳ lạ với “Sách của Enoch”. (Nguồn: wikimedia.org) Với những tình tiết khá giống nhau giữa hai cuốn sách, nhiều người đã tin rằng người khổng lồ Nephilim thực sự từng tồn tại và bị hủy diệt ngay trên hành tinh chúng ta. (Nguồn: nhansinh.org) 2. Người khổng lồ Nephilim trong Kinh Thánh: Nephilim là những người khổng lồ được sinh ra từ sự kết hợp giữa con trai của Chúa và con gái của loài người, trước khi trận Đại Hồng thủy xảy ra. Trong Kinh Thánh cũng có đoạn ghi rằng: “Chúng tôi đã thấy những người khổng lồ ở đó. Đấy là con cháu của A-nác, dòng dõi của những người khổng lồ. Chúng tôi cảm thấy mình giống như những con cào cào trước mắt họ và họ cũng thấy chúng tôi như thế”. (Nguồn: Mobitool) 3. Người khổng lồ Quinametzin: trong thần thoại Aztec, những người khổng lồ Quinametzin đã cư ngụ trên thế giới vào chu kỳ “Mưa Mặt Trời”. Những sinh vật to lớn này được đề cập nhiều lần trong Codex Rios và bản thảo lâu đời nhất của Kinh Thánh Hy Lạp cổ ghi chép về cuộc sống của những người khổng lồ từng sống ở Trung Mỹ . (Nguồn: nhansinh.org) Dominican Fray Diego Duran kết luận rằng: “Không thể phủ nhận việc từng có người khổng lồ xuất hiện ở đất nước này. Tôi có thể khẳng định điều đó như một nhân chứng, vì tôi đã gặp những người đàn ông khổng lồ ở đây. 4. Báo cáo chi tiết về hóa thạch người khổng lồ: tất nhiều các báo cáo hơn 100 năm qua cho thấy rằng, những bộ xương to lớn của người khổng lồ đã thực sự được tìm thấy. Trong đó, có đến 15 báo cáo tiêu biểu được những tờ báo uy tín xuất bản. Và nó có thể làm thay đổi nhận thức lịch sử của con người hiện đại. (Nguồn: Voz.vn) 5. Ngón tay của người khổng lồ: một ngón tay có kích thước lớn bất thường đã được tìm thấy ở Ai Cập khoảng 50 năm trước. Ngón tay có chiều dài lên đến 28cm. Sau khi so sánh số liệu, các nhà Ai Cập học cho rằng nó phải thuộc về một người có chiều cao khoảng 5m và nặng từ 600 đến 800 kg. (Nguồn: biavn.com) 6. Kap Dwa - người khổng lồ hai đầu: Kap DW được cho là một trong những trường hợp hiếm gặp về người khổng lồ. Kap Dwa cao 3,5m và có 2 đầu. Hiện tại, xác ướp của Kap Dwa đã được chuyển về Baltimore, Maryland, thuộc sở hữu của vợ chồng ông Robert Gerber. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập mở nắp quan tài chứa xác ướp người phụ nữ còn nguyên vẹn suốt 3000 năm| VTV24.