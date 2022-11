Cay đắng hoàng hậu tuyệt sắc bị con trai chồng ép làm vợ

Hoàng hậu Đan thị là một trong những hoàng hậu tuyệt sắc có số phận bi thảm nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Bà là con gái của tộc trưởng bộ tộc Đê. Để thắt chặt quan hệ với triều đình nhà Hán Triệu, mỹ nhân này được gả cho hoàng đế Lưu Uyên. Sau khi vào cung, Đan thị với dung mạo xinh đẹp hơn người nên được nhà vua sủng hạnh, yêu chiều. Vậy nên, về sau, bà được sắc phong làm hoàng hậu. Tuy nhiên, những ngày tháng hạnh phúc của hoàng hậu Đan thị không kéo dài mãi. Nguyên do là bởi hoàng đế Lưu Uyên lâm bệnh và băng hà. Theo đó, con trai cả của Lưu Uyên là Lưu Hòa trở thành hoàng đế. Thế nhưng, ông hoàng này chỉ tại vị một thời gian ngắn thì bị người em trai là Lưu Thông lật đổ và giết chết. Nhờ vậy, Lưu Thông đăng cơ lên ngôi hoàng đế. Ngay sau khi lên ngôi vua, một trong những việc làm đầu tiên của Lưu Thông - hoàng đế ham mê nữ sắc là ép hoàng hậu Đan thị làm phi tử của mình do si mê sủng phi của cha từ lúc Lưu Uyên còn sống. Để hoàng hậu Đan thị ngoan ngoãn làm phi tần của mình, Lưu Thông bắt con trai ruột của bà làm con tin. Đồng thời, vị vua này tuyên bố với bên ngoài rằng, Đan thị quyến rũ ông nên mới trở thành phi tần của ông. Điều này khiến bà bị mọi người khinh miệt, chửi bới. Vì muốn con trai an toàn nên Đan thị "cắn răng" chịu đựng làm quý phi của Lưu Thông. Tuy nhiên, sau một thời gian sống trong cảnh "địa ngục trần gian", bà quyết định tự sát để chấm dứt chuỗi ngày ô nhục. Mời độc giả xem video: Trung Quốc phát trực tuyến lớp học đầu tiên từ vũ trụ. Nguồn: VTV24.

