Cái chết kinh hoàng của "cha đẻ" dù thoát hiểm cho phi công

Là một người Áo được sinh ra tại Pháp, Franz Reichelt (1879–1912) được thế giới biết đến với tư cách một nhà phát minh phải chịu cái chết bi thảm do chính phát minh của mình. Lúc sinh thời, Franz là một thợ may. Sự nghiệp phát minh của ông bắt nguồn từ sự kiện anh em nhà Wright thực hiện chuyến bay đầu tiên trong lịch sử bằng chiếc Kitty Hawk vào năm 1903. Cho rằng bay trên bầu trời là điều vô cùng nguy hiểm, Franz đã dành thời gian rảnh của mình để thiết kế một bộ đồ nhảy dù dành cho các phi công. Thời bấy giờ, các kỹ sư vẫn đang loay hoay nghiên cứu phương pháp giúp phi công có thể thoát ra khi máy bay gặp sự cố. Và Franz là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực này. Franz đã rất nỗ lực trong việc biến các ý tưởng của mình trở thành hiện thực. Thành quả ông đạt được là cuộc thử nghiệm thành công bộ đồ nhảy dù với một hình nộm nặng bằng người thật. Tự tin vào phát minh của mình, Franz đã tự mình tham gia thử nghiệm bằng cách mặc bộ đồ này và nhảy từ tầng thấp của tháp Eiffel. Nhưng cuộc thử nghiệm đã trở thành một thảm họa. Franzrơi tự do từ độ cao 57 mét xuống mặt đất và chết ngay lập tức. Sự kiện này đã làm chấn động châu Âu thời đó. Sau cái chết của Franz Reichelt, hệ thống dù thoát hiểm dành cho phi công liên tục được cải thiện, và ngày nay diện mạo của chúng khác xa so với bản thiết kế của nhà phát minh nghiệp dư một thế kỷ trước.

