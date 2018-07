Bốn con giáp thu nhập khủng, nằm không cũng có tiền trong tháng 8/2018

Tuổi Tuất: Trong tháng 8, vận thế của người tuổi Tuất rất tốt, đặc biệt về tài vận, sẽ có thêm những khoản thu lớn bất ngờ. Con giáp này có thể tận dụng thời điểm tốt này để đầu tư chứng khoán hay ngoại tệ chắc chắn sẽ có lợi nhuận không nhỏ. Do khéo léo trong đối nhân xử thế nên trong tháng 8, người tuổi Tuất sẽ được quý nhân phù trợ trong công việc nên có cơ hội lớn trong việc thăng chức tăng lương, giúp cho thu nhập tăng lên gấp bội. Tuổi Tý: Tháng 8, tài vận của người tuổi Tý rất tốt đặc biệt là các nguồn thu chính, do được cấp trên đánh giá cao, con giáp này sẽ có thêm một khoản tiền thưởng kếch xù. Ngoài ra, do phát huy được năng lực bản thân, người tuổi Tý cũng sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, điều này giúp cho các khoản tích lũy trong tài khoản của con giáp này tăng lên nhanh chóng. Người tuổi Tý không phải lo lắng về tài chính nữa. Tuổi Ngọ: Tâm trạng của người tuổi Ngọ trong tháng 8 rất tốt nên hiệu suất công việc được nâng cao rõ rệt do đó sẽ có cơ hội nâng lương nâng chức. Ngoài ra, nguồn thu phụ của người tuổi Ngọ trong tháng 8 khởi sắc rõ rệt, cho dù là đầu tư kiếm lời hay tham gia mua xổ số thì khả năng trúng thưởng rất cao. Trong thời gian này, người tuổi Ngọ nên biết tận dụng cơ hội để mở rộng việc kinh doanh, chắc chắn sẽ kiếm tìm được một đối tác làm ăn tốt, đem lại những khoản lợi nhuận lớn. Tuổi Thân: Do vận thế chuyển biến mạnh mẽ trong tháng 8, nên người tuổi Thân sẽ nhận được rất nhiều tin vui bất ngờ. Cho dù là người kinh doanh buôn bán hay làm công ăn lương, chỉ cần chuyên tâm vào công việc chắc chắn sẽ có được những kết quả tốt đẹp, thu nhập cũng tăng lên. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

