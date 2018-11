Bốn con giáp hốt trọn lộc quý nhân, giàu tột đỉnh tháng 12/2018

Tuổi Dần: Vận thế của người tuổi Dần trước đây có nhiều biến động, nhưng bước vào tháng 12/2108, con giáp này lại được hưởng lộc quý nhân. Mọi điều đen đủi đều được hóa giải hết. Năm 2018, người tuổi Dần không ít thì nhiều cũng gặp phải những chuyện phiền não, đau đầu như công việc không thuận lợi, các mối quan hệ biến đổi theo chiều hướng xấu hoặc bị tiểu nhân phá hoại, đâm sau lưng. Những điều không may ấy trong tháng 12 đều sẽ được quý nhân giúp đỡ giải quyết. Có được sự chỉ dẫn của quý nhân thì mọi việc trở nên hanh thông, sự nghiệp thuận lợi, tài vận vượng phát, tình cảm viên mãn. Người tuổi Dần nên biết nắm bắt những cơ hội tốt trong thời gian này. Tuổi Ngọ: Trong công việc, người tuổi Ngọ chăm chỉ, cần cù, nhưng lại bị tiểu nhân hãm hại, đâm sau lưng, điều này tạo nhiều áp lực cho con giáp này. Tháng 12/2018, do được quý nhân giúp đỡ nên người tuổi Ngọ có thể dễ dàng đánh bật “họa tiểu nhân”, đồng thời cũng có được vô số cơ hội khẳng định tài năng của bản thân trong công việc nên sẽ được để bạt lên vị trí công việc mới với quyền lực lớn hơn và thu nhập cao hơn. Tuổi Thân: Người tuổi Thân thông minh, rất khéo léo trong việc xử lý các mối quan hệ, chính vì thế họ kết giao được với rất nhiều bạn bè, từ đó mà được rất nhiều quý nhân giúp đỡ khi khó khăn. Tháng 12/2018, bạn bè tốt chính là những quý nhân đem lại cơ hội đầu tư và hợp tác kinh doanh mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ. Người tuổi Thân nên biết nắm bắt cơ hội này để làm đầy thêm các khoản tích lũy của bản thân. Tuổi Tuất: Tháng 12/2018, chuyện tình cảm của người tuổi Tuất vô cùng khởi sắc, đặc biệt là những người tuổi Tuất độc thân. Do có quý nhân dẫn đường chỉ lối trong tình cảm nên con giáp này sẽ gặp được ý trung nhân và có mối lương duyên tốt đẹp. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

