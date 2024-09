Bồ tát ban phúc, 3 tuổi lộc lá phủ phê đầu tháng 10 dương

Trong 15 ngày đầu tháng 10, đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ tiến triển tốt đẹp. Con giáp này rất thông minh, nhanh trí nhờ có nhị hợp phù trợ. Tư tưởng cởi mở, phóng khoáng giúp bản mệnh nhanh chóng tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người, khiến mọi việc càng thêm phần thuận lợi. Con giáp này có thể rất hăng hái giúp đỡ người khác, tuy nhiên hãy xác định tinh thần chưa chắc đối phương đã biết ơn sự giúp đỡ của tuổi Tỵ. Hãy giữ tấm lòng vô tư, đừng so đo thiệt hơn khi giúp đỡ người khác, bởi như vậy thì bản mệnh sẽ thấy vui vẻ và thoải mái hơn nhiều. Trong 15 ngày đầu tháng 10, tuổi Thìn có một ngày làm việc thuận lợi, đạt hiệu suất cao bất ngờ, đặc biệt là công việc hành chính. Công việc đang cho thấy chiều hướng phát triển đúng như mong muốn, thông qua đó bản mệnh cũng có thể phát huy được năng lực. Tuy nhiên, yếu tố may mắn chỉ mang tính tạm thời, bản mệnh không nên quá dựa dẫm vào vận may. Cần phải tự dựa vào bản lĩnh của mình là chính kẻo sinh tâm lý ỷ lại, gây điều tiếng không hay, ảnh hưởng tới vị trí của mình. Càng ngồi trên cao thì càng dễ bị những kẻ tiểu nhân dòm ngó, chỉ đợi bản mệnh sơ hở là ra tay gây bất lợi. Trong 15 ngày đầu tháng 10, người tuổi Tuất được cát tinh Chính Ấn tương trợ nên công việc bớt vất vả. Bạn nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người xung quanh trong quá trình làm việc, kinh doanh. Nhờ đó con giáp này cũng đỡ áp lực, có nhiều khách hàng tiềm năng sắp tìm tới bạn. Vận may cải thiện tài lộc của Tuất cũng đang trở nên rõ ràng hơn. Nếu có cơ hội tốt như tiết kiệm hay đầu tư thì bản mệnh hãy nắm bắt ngay nhé, lợi nhuận rất hứa hẹn đấy. Tuy nhiên trước khi bỏ số tiền lớn ra làm gì đó thì nên tham khảo ý kiến người có kinh nghiệm để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn. Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

