Bộ sưu tập vũ khí Mỹ khủng nhất thời chiến tranh VN

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh ở TP HCM là nơi sở hữu một bộ sưu tập phong phú bậc nhất Việt Nam về các loại vũ khí quân đội Mỹ từng sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Một trong những hiện vật tiêu biểu nhất ở đây là UH-1 - loại trực thăng nổi tiếng nhất trong chiến tranh Việt Nam. Vào tháng 4/1949, trên 2.200 trực thăng dòng UH đã được quân Mỹ sử dụng trên chiến trường Việt Nam để đảm nhiệm vai trò chi viện hỏa lực, vũ trang hộ tống, vận tải, tải thương. Năm 1965, Sư đoàn Kỵ binh bay số 1 của Mỹ sang Việt Nam tham chiến đã được trang bị CH - 47 (Chinook) - loại trực thăng hạng nặng hiện đại nhất thế giới lúc đó. Chinook được sử dụng để chuyển quân, vũ khí hạng nặng và hỗ trợ hậu cầu cho chiến trường. F-5 là dòng máy bay phản lực chiến đấu hạng nhẹ do hàng Northrop Noair sản xuất. Ngày 8/4/1975, phi công Nguyễn Thành Trung đã lái một chiếc máy bay loại này (F5-E) ném bom Dinh Độc Lập. Douglas A-1 Skyraider là loại máy bay ném bom cường kích một chỗ ngồi do hãng Mc. Donnell Douglas sản xuất. A.37 B là máy bay ném bom chiến đấu phản lực hạng nhẹ do Hãng Cessna Aircraft sản xuất, dùng ném bom các mục tiêu ở trên mặt đất, mặt biển và hộ tống các máy bay vận tải, các đoàn xe tiếp tế. Máy bay quan sát, liên lạc U-17B do hãng Cesna Aircraft sản xuất. Ống phóng tên lửa sử dụng trên máy bay Mỹ. Với bán kính sát thương 500m, bom chùm CBU - 55B (quả bom lớn nhất trong ảnh) được coi là thứ vũ khí chỉ được xếp sau bom hạt nhân về mức sát thương của quân đội Mỹ. Loại vũ khí hủy diệt này được quân Mỹ sử dụng lần đầu tiên ở Quảng Trị năm 1972.. Được sử dụng ở Việt Nam từ năm 1970, bom địa chấn (phát quang) BLU - 82B được thả từ máy bay C130, khi nổ phá hủy một phạm vi đường kính 100 mét và gây sức chấn động mạnh trong phạm vi đường kính 3,2km.

