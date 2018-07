Biểu tượng sống sót thần kỳ tại Hiroshima năm 1945

Cây bonsai Nhật Bản 400 tuổi đã trở thành biểu tượng sống sót thần kỳ sau khi bom hạt nhân thả xuống Hiroshima, Nhật Bản ngày 6/8/1945. Vào ngày hôm ấy, Mỹ ném bom nguyên tử mang tên Little Boy có sức công phá 15.000 tấn thuốc nổ khiến hơn 80.000 người dân Nhật Bản thiệt mạng. Theo ước tính, khoảng 70% các công trình ở Hiroshima bị phá hủy trong thảm kịch này. Tuy nhiên, dư luận không khỏi bất ngờ khi biết sức tàn phá khủng khiếp của bom hạt nhân Little Boy không thể tiêu diệt cây bonsai hàng trăm tuổi của gia đình Masaru Yamaki. Gia đình ông Yamaki có tiếng tăm trong lĩnh vực trồng bonsai. Cây bonsai sống sót thần kỳ sau vụ thả bom hạt nhân trên được gia đình ông Yamaki trồng từ năm 1625. Không chỉ cây bonsai, toàn bộ thành viên trong gia đình ông Yamaki đều sống sót và chỉ bị những vết thương nhỏ do tác động của vụ nổ bom hạt nhân gây ra. Về sau, gia đình Yamaki vẫn tiếp tục chăm bón cho cây bonsai cho đến năm 1976. Nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày độc lập của Mỹ, ông Masaru tặng cây bonsai sống sót thần kỳ sau khi bom hạt nhân thả xuống Hiroshima cùng với 52 cây bonsai khác cho Vườn ươm quốc gia Mỹ như một món quà đại diện cho thiện chí và sự hòa bình. Tuy nhiên, gia đình ông Yamaki không hề tiết lộ về câu chuyện liên quan đến nhân chứng lịch sử chiến tranh trên. Phải đến năm 2001, câu chuyện về cây bonsai sống sót qua sự kiện bom hạt nhân được thả xuống Hiroshima và được 5 thế hệ gia đình Yamaki chăm sóc chu đáo trước khi chuyển đến Mỹ mới được tiết lộ. Khi ấy, nhiều người cho rằng, cây bonsai này là biểu tượng tượng trưng cho ý chí kiên cường của người Nhật Bản và là biểu tượng của hòa bình. Mời quý độc giả xem video: Tai nạn máy bay Nepal: Người sống sót kể lại (nguồn: VTC1)

