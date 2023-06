Biết Từ Hi Thái hậu mang thai, thái y phán câu gì mà thoát chết?

Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, Từ Hi Thái Hậu (1835 - 1908) là một trong những người phụ nữ quyền lực, có sức ảnh hưởng lớn nhất. Bà nhập cung làm phi tần của hoàng đế Hàm Phong. Được nhà vua sủng hạnh, bà sinh được một hoàng tử là Đồng Trị (người sau này lên ngôi hoàng đế) vào năm 1856. Sau khi hoàng đế Hàm Phong băng hà, Từ Hi Thái Hậu trở thành người cai trị Trung Quốc gần 5 thập kỷ trong triều đại nhà Thanh. Bà nắm trong tay quyền lực lớn hơn cả hoàng đế. Theo đó, bà có cuộc sống xa hoa như mỗi bữa có 120 món, dùng 400 quả táo mỗi ngày chỉ để ngửi mùi, có hàng trăm bộ váy áo lộng lẫy... Do vậy, cuộc đời của Từ Hi Thái Hậu trở thành chủ đề được hậu thế vô cùng quan tâm. Sau khi nhà Thanh sụp đổ, dân gian lưu truyền các câu chuyện về vị thái hậu quyền lực này. Trong số này, một câu chuyện kể rằng, vài thái y từng làm việc trong Tử Cấm Thành đã tiết lộ một bí mật "tộng trời" trước khi họ qua đời. Theo lời kể của họ, ngoài hoàng đế Đồng Trị, Từ Hi Thái Hậu còn từng mang thai khi 46 tuổi. Mặc dù là người phụ nữ quyền lực và có cuộc sống xa hoa phú quý bậc nhất thiên hạ nhưng Từ Hi Thái Hậu vẫn không thể tránh khỏi cảm giác cô đơn sau khi hoàng đế Hàm Phong băng hà. Do đó, để có người bầu bạn và thỏa mãn ham muốn tình ái, Từ Hi Thái Hậu đã sai thái giám Lý Liên Anh bí mật đưa một số nam nhân khỏe mạnh, tuấn tú vào cung làm nam sủng. Với quyền lực trong tay, Từ Hi Thái Hậu có thể che giấu việc nuôi nam sủng. Thái giám, cung nữ làm việc trong cung của bà biết chuyện cũng không dám vạch trần vì sợ bị thái hậu giết người diệt khẩu. Nhờ vậy, Từ Hi Thái Hậu được các nam sủng hầu hạ trong cung điện của mình, giúp bà bớt cô đơn trong cung điện rộng lớn. Vào năm 46 tuổi, Từ Hi Thái Hậu thấy trong người không khỏe nên cho gọi thái y tới. Theo đó, sau khi bắt mạch, thái y phát hiện Từ Hi Thái Hậu đang mang thai. Nếu bí mật thái hậu mang thai bị truyền ra ngoài sẽ khiến bà mất hết thanh danh, thậm chí trở thành trò cười lớn nhất của nhà Thanh. Vì vậy, Từ Hi Thái Hậu muốn giữ kín bí mật này. Thế nhưng, thái y trên không biết tâm tư sâu xa của thái hậu nên đã bẩm báo sự thật. Vì vậy, thái hậu vô cùng tức giận nên đã cho người âm thầm giết chết thái y để ông không tiết lộ bí mật này. Sau đó, một thái y khác được cử đến bắt mạch cho Từ Hi Thái Hậu. Là người làm việc trong cung nhiều năm, vị thái y này hiểu được Từ Hi Thái Hậu muốn bí mật "xử lý" cái thai trong bụng để không ai phát hiện. Do đó, thái y bẩm báo rằng cơ thể của Từ Hi Thái Hậu bị suy nhược cần uống thuốc bồi bổ sức khỏe. Theo đó, ông âm thầm kê đơn, bốc thuốc phá thai cho Từ Hi Thái Hậu. Nhờ vậy, Từ Hi Thái Hậu giữ được danh tiếng và địa vị của mình trong khi thái y trên bảo toàn được tính mạng. Đến nay, sự thực về việc Từ Hi Thái Hậu có thực sự mang thai khi 46 tuổi không vẫn chưa được giới chuyên gia xác thực do không tìm được ghi chép hay bằng chứng cụ thể nào. Vậy nên, sự việc này vẫn là chủ đề gây tranh luận lớn. Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.

Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, Từ Hi Thái Hậu (1835 - 1908) là một trong những người phụ nữ quyền lực, có sức ảnh hưởng lớn nhất. Bà nhập cung làm phi tần của hoàng đế Hàm Phong. Được nhà vua sủng hạnh, bà sinh được một hoàng tử là Đồng Trị (người sau này lên ngôi hoàng đế) vào năm 1856. Sau khi hoàng đế Hàm Phong băng hà, Từ Hi Thái Hậu trở thành người cai trị Trung Quốc gần 5 thập kỷ trong triều đại nhà Thanh. Bà nắm trong tay quyền lực lớn hơn cả hoàng đế. Theo đó, bà có cuộc sống xa hoa như mỗi bữa có 120 món, dùng 400 quả táo mỗi ngày chỉ để ngửi mùi, có hàng trăm bộ váy áo lộng lẫy... Do vậy, cuộc đời của Từ Hi Thái Hậu trở thành chủ đề được hậu thế vô cùng quan tâm. Sau khi nhà Thanh sụp đổ, dân gian lưu truyền các câu chuyện về vị thái hậu quyền lực này. Trong số này, một câu chuyện kể rằng, vài thái y từng làm việc trong Tử Cấm Thành đã tiết lộ một bí mật "tộng trời" trước khi họ qua đời. Theo lời kể của họ, ngoài hoàng đế Đồng Trị, Từ Hi Thái Hậu còn từng mang thai khi 46 tuổi. Mặc dù là người phụ nữ quyền lực và có cuộc sống xa hoa phú quý bậc nhất thiên hạ nhưng Từ Hi Thái Hậu vẫn không thể tránh khỏi cảm giác cô đơn sau khi hoàng đế Hàm Phong băng hà. Do đó, để có người bầu bạn và thỏa mãn ham muốn tình ái, Từ Hi Thái Hậu đã sai thái giám Lý Liên Anh bí mật đưa một số nam nhân khỏe mạnh, tuấn tú vào cung làm nam sủng. Với quyền lực trong tay, Từ Hi Thái Hậu có thể che giấu việc nuôi nam sủng. Thái giám, cung nữ làm việc trong cung của bà biết chuyện cũng không dám vạch trần vì sợ bị thái hậu giết người diệt khẩu. Nhờ vậy, Từ Hi Thái Hậu được các nam sủng hầu hạ trong cung điện của mình, giúp bà bớt cô đơn trong cung điện rộng lớn. Vào năm 46 tuổi, Từ Hi Thái Hậu thấy trong người không khỏe nên cho gọi thái y tới. Theo đó, sau khi bắt mạch, thái y phát hiện Từ Hi Thái Hậu đang mang thai. Nếu bí mật thái hậu mang thai bị truyền ra ngoài sẽ khiến bà mất hết thanh danh, thậm chí trở thành trò cười lớn nhất của nhà Thanh. Vì vậy, Từ Hi Thái Hậu muốn giữ kín bí mật này. Thế nhưng, thái y trên không biết tâm tư sâu xa của thái hậu nên đã bẩm báo sự thật. Vì vậy, thái hậu vô cùng tức giận nên đã cho người âm thầm giết chết thái y để ông không tiết lộ bí mật này. Sau đó, một thái y khác được cử đến bắt mạch cho Từ Hi Thái Hậu. Là người làm việc trong cung nhiều năm, vị thái y này hiểu được Từ Hi Thái Hậu muốn bí mật "xử lý" cái thai trong bụng để không ai phát hiện. Do đó, thái y bẩm báo rằng cơ thể của Từ Hi Thái Hậu bị suy nhược cần uống thuốc bồi bổ sức khỏe. Theo đó, ông âm thầm kê đơn, bốc thuốc phá thai cho Từ Hi Thái Hậu. Nhờ vậy, Từ Hi Thái Hậu giữ được danh tiếng và địa vị của mình trong khi thái y trên bảo toàn được tính mạng. Đến nay, sự thực về việc Từ Hi Thái Hậu có thực sự mang thai khi 46 tuổi không vẫn chưa được giới chuyên gia xác thực do không tìm được ghi chép hay bằng chứng cụ thể nào. Vậy nên, sự việc này vẫn là chủ đề gây tranh luận lớn. Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.