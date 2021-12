Bí mật về đặc vụ mafia của Mỹ thời Thế chiến II

Vào thời Thế chiến II, để ngăn chặn tình trạng bị địch phá hoại ở trong nước, tình báo Mỹ đã nhờ tới sự giúp đỡ của một đối tác khó tin: Các băng nhóm mafia. Câu chuyện bắt đầu vào chiều ngày 9/2/1942, khi ngọn lửa nhấn chìm SS Normandie, một tàu vận chuyển binh lính Mỹ, khi con tàu đang neo đậu ở phía Tây của Manhattan, New York. Mặc dù các nhân chứng cho rằng tia lửa từ máy hàn của công nhân đã gây ra trận hỏa hoạn, các quan chức tình báo nghi ngờ sợ rằng thủ phạm thực sự là những kẻ phá hoại do Đức Quốc xã tuyển dụng. Tâm lý nào không phải là khó hiểu, khi mà chỉ vài tháng trước đó, nước Mỹ đã rúng động vì vụ bắt giữ 33 điệp viên do Đức cài cắm tại nhiều địa điểm. Lo ngại về khả năng gián điệp đối phương hoạt động dọc theo các bờ sông và bờ biển của New York, Văn phòng Tình báo Hải quân Mỹ đã quyết định hợp tác với các băng đảng mafia. Vào tháng 3/1942, với việc tuyển dụng ông chủ Joseph “Socks” Lanza của Chợ cá Fulton làm đặc vụ, các sĩ quan tình báo Hải quân đã phát động chiến dịch tuyệt mật “Operation Underworld” (Chiến dịch Thế giới ngầm). Theo thỏa thuận, ông trùm Lanza đã đồng ý cung cấp thẻ công đoàn cho các nhân viên tình báo để họ hoạt động bí mật tại chợ cũng như trên khoang các đội tàu đánh cá ven biển. Khi đó, giới quan chức đặc biệt quan ngại rằng các cảm tình viên ủng hộ đồng minh phát-xít hàng đầu của Đức – nhà độc tài Ý Benito Mussolini – đang ẩn náu trong số những người nhập cư gốc Italia làm nghề bốc dỡ hàng hóa ở New York. Tuy nhiên, Lanza giải thích rằng sự hợp tác của họ có thể được thực hiện bởi ông trùm giang hồ đang ngồi tù Charles “Lucky” Luciano vẫn nắm giữ quyền lực tuyệt đối trên các bến cảng ngay cả sau 6 năm ngồi tù. Với sự trợ giúp của “đệ tử” hàng đầu Meyer Lansky trong vai trò trung gian, Luciano đã đồng ý hỗ trợ chính phủ và ra lệnh cho các đàn em của mình thực hiện vai trò quan sát và báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào. Các đầu mối liên lạc của Luciano thậm chí đã hỗ trợ cho cuộc đổ bộ của quân Đồng Minh vào đảo Sicily bằng cách cung cấp bản đồ các hải cảng của đảo, hình ảnh bờ biển và đầu mối liên lạc y bên trong giới mafia của Sicily, những kẻ thù của Mussolini. Do bản án tù vẫn còn từ 20 đến 40 năm hiệu lực, Luciano đã nộp đơn xin ân xá vào ngày 8 tháng 5 năm 1945 – ngày Thế chiến II kết thúc ở châu Âu. Ông trùm này đã được ân xá và trục xuất về quê hương vào tháng 1/1946. Cho đến nay, tính hiệu quả của chiến dịch “Thế giới ngầm” vẫn còn gây tranh cãi, nhưng không có con tàu nào khác phải chịu chung số phận như tàu Normandie trong suốt thời kỳ Thế chiến II. Mời quý độc giả xem video: Bảo tàng Đức mất đồng xu lớn nhất thế giới | VTV.

