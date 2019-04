Bí mật tung tích kho vàng của Hitler giấu trong bản nhạc

Thông tin về kho vàng của Hitler lần đầu được nhà văn Karl Hammer Kaatee nhắc đến. Khi ấy, ông công bố bản in một bản nhạc cũ có tên "Nước mắt của chó sói" ("Tears of the Wolf"). Bản nhạc này do Gottfried Federlein sáng tác. Bản nhạc này sở dĩ được chú ý nhiều bởi nó có những chú thích của Martin Bormann - thư ký của trùm phát xít Hitler. Người ta cho rằng, Hitler đã ra lệnh cho Martin Bormann chôn kho vàng cực giá trị trên những ngọn đồi ở bang Bavarian trong những ngày cuối cùng của phát xít Đức trước khi bị quân đồng minh đánh bại. Cyril Whistler, một nhà chế tạo violin người Hà Lan, tin rằng bản nhạc Marsch- Impromptu của nhạc sĩ Gottfried Federlein chính là bản đồ kho báu mà Hitler chôn giấu. "Wolf (chó sói) là biệt danh của Hitler và Tears (nước mắt) ám chỉ những viên kim cương", ông Whistler phân tích. Mới đây, nhà làm phim Leon Giesen cho biết đã giải mã được thông điệp bí ẩn được ẩn giấu trong bản nhạc trên. Cụ thể, ông Giesen phát hiện một thông điệp quan trọng trên bản nhạc "Wo Matthias die Saiten Streichelt" nghĩa là "Nơi Matthew loại bỏ những sợi dây". Ông cho rằng đây là chỉ dẫn đến Matthias Klotz, già làng ở Mittenwald, Bavaria. Một đoạn mã khác là "Enden der Tanz" có nghĩa "kết thúc điệu nhảy" hàm ý một địa điểm gần ga xe lửa. Trên bản nhạc cũng có viết sơ đồ đường xe lửa. Chính vì vậy, ông Giesen lên kế hoạch đến làng Mittenwald, Bavaria với hy vọng sẽ tìm ra kho vàng bị thất lạc của Hitler. Video: Tìm ra vị trí kho náu 4.000 tấn vàng tại núi Tàu? (nguồn: VTC14)

Thông tin về kho vàng của Hitler lần đầu được nhà văn Karl Hammer Kaatee nhắc đến. Khi ấy, ông công bố bản in một bản nhạc cũ có tên "Nước mắt của chó sói" ("Tears of the Wolf"). Bản nhạc này do Gottfried Federlein sáng tác. Bản nhạc này sở dĩ được chú ý nhiều bởi nó có những chú thích của Martin Bormann - thư ký của trùm phát xít Hitler. Người ta cho rằng, Hitler đã ra lệnh cho Martin Bormann chôn kho vàng cực giá trị trên những ngọn đồi ở bang Bavarian trong những ngày cuối cùng của phát xít Đức trước khi bị quân đồng minh đánh bại. Cyril Whistler, một nhà chế tạo violin người Hà Lan, tin rằng bản nhạc Marsch- Impromptu của nhạc sĩ Gottfried Federlein chính là bản đồ kho báu mà Hitler chôn giấu. "Wolf (chó sói) là biệt danh của Hitler và Tears (nước mắt) ám chỉ những viên kim cương", ông Whistler phân tích. Mới đây, nhà làm phim Leon Giesen cho biết đã giải mã được thông điệp bí ẩn được ẩn giấu trong bản nhạc trên. Cụ thể, ông Giesen phát hiện một thông điệp quan trọng trên bản nhạc "Wo Matthias die Saiten Streichelt" nghĩa là "Nơi Matthew loại bỏ những sợi dây". Ông cho rằng đây là chỉ dẫn đến Matthias Klotz, già làng ở Mittenwald, Bavaria. Một đoạn mã khác là "Enden der Tanz" có nghĩa "kết thúc điệu nhảy" hàm ý một địa điểm gần ga xe lửa. Trên bản nhạc cũng có viết sơ đồ đường xe lửa. Chính vì vậy, ông Giesen lên kế hoạch đến làng Mittenwald, Bavaria với hy vọng sẽ tìm ra kho vàng bị thất lạc của Hitler. Video: Tìm ra vị trí kho náu 4.000 tấn vàng tại núi Tàu? (nguồn: VTC14)