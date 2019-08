Bí mật động trời cái chết "trời đánh" của con trai Càn Long

Theo sử sách, trước khi băng hà, hoàng đế Càn Long lựa chọn Ái Tân Giác La Ngung Diễm - con trai thứ 15 làm người kế vị ngai vàng. Gia Khánh đế là con trai của Càn Long với phi tần được ông hết mực sủng ái là Lệnh phi Ngụy Giai thị.Càn Long chọn người con trai thứ 15 kế vị mình từ khi vị hoàng tử này mới 13 tuổi. Vào tháng 10/1795, hoàng đế Càn Long thoái vị. Theo đó, Ái Tân Giác La Ngung Diễm lên ngôi báu và lấy niên hiệu là Gia Khánh. Theo đó, ông trở thành hoàng đế thứ 6 của triều đại nhà Thanh. Gia Khánh đế trị vì đất nước trong 24 năm trước khi đột ngột băng hà tại Hành cung Nhiệt Hà năm 1820. Người ta cho rằng, trong thời gian đi săn bắn tại Hành cung Nhiệt Hà, Gia Khánh đế bị ốm nặng. Dù mang bệnh trong người nhưng vị hoàng đế này vẫn xử lý chuyện triều chính. Bất ngờ vào một buổi tối, mây đen kéo đến, sấm chớp rền trời trước khi mưa to. Khi ấy, Gia Khánh đế đang nằm nghỉ ngơi trong cung bị sét đánh trúng nên tử vong. Giả thuyết này được một số người tin tưởng. Thế nhưng cũng có giả thuyết cho rằng Gia Khánh đế bị sét đánh chết khi đang trên đường trở về từ trường săn ở Hành cung Nhiệt Hà. Cho đến nay, nguyên nhân tử vong của Gia Khánh đế vẫn là ẩn số khó giải. Không ai có thể khẳng định chính xác vị hoàng đế này qua đời vì lý do nào. Nếu thực sự Gia Khánh đế chết do bị sét đánh thì ông trở thành bậc cửu ngũ chí tôn duy nhất băng hà vì nguyên nhân hết sức đặc biệt. Video: Tái hiện trận chiến lịch sử của hoàng đế Napoleon (nguồn: VTC14)

