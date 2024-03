Bí mật động trời ẩn giấu trong bức tranh cổ ở Cố Cung

Bức tranh "Hàn Hi Tái dạ yến đồ" của họa sĩ Cố Hoành Trung miêu tả một bữa tiệc xa hoa với những vị quan và mỹ nữ, nhưng ẩn sau đó là một bí mật động trời về nội tâm của nhân vật chính, Hàn Hi Tái. Hàn Hi Tái là một vị quan thượng lưu, nhưng trong lòng ông chứa đựng một tâm hồn bi thương về cảnh đau khổ của nhân dân. Ông luôn khao khát được cứu giúp thiên hạ. Tuy nhiên, trong môi trường thâm cung bí sử, ông phải đối mặt với những thử thách và nguy hiểm. Dưới triều đại của Lý Dục, khi quốc gia rơi vào suy thoái và vua chìm đắm trong chuyện phiếm, Hàn Hi Tái vẫn kiên quyết tận tụy với lý tưởng của mình. Nhưng sự nghi ngờ và nguội lạnh từ triều đình khiến ông phải đưa ra quyết định giả vờ say sưa với rượu và ca hát để bảo vệ bản thân. Cuối cùng, khi vua sai một vị quan đến điều tra, Hàn Hi Tái đã tổ chức một bữa tiệc xa hoa để che giấu bí mật của mình. Nhờ vào sự thông minh và mưu lược, ông đã thoát khỏi nguy cơ mất mạng. Tuy nhiên, trong ánh mắt của Hàn Hi Tái vẫn hiện lên nỗi cô đơn và bất lực trước tình hình của đất nước. Bức tranh cổ "Hàn Hi Tái dạ yến đồ" không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo về kỹ thuật và mỹ thuật, mà còn là một tác phẩm mang thông điệp sâu sắc về con người và xã hội trong một thời đại đầy biến động. Mời quý độc giả xem thêm video:Bức tranh phác thảo và tiềm lực quân sự của lực lượng Hamas.

