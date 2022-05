Bí mật ẩn giấu bên trong những hầm vàng đặc biệt nhất thế giới

Hầm Fort Knox, Mỹ được đưa vào sử dụng từ năm 1937. Fort Knox được xem là một trong hầm vàng có độ an toàn nhất thế giới với khoảng 5.000 tấn vàng được bảo vệ tại đây. Ảnh: David Pride. Căn hầm được làm từ 5.000 m3 đá granite, gần 4.000 m3 bê tông, 750 tấn thép gia cố và 670 tấn thép kết cấu. Cánh cửa hầm vàng này nặng 22 tấn.

Đặc biệt, chìa khóa để mở cửa thuộc về một nhóm 10 người. Ảnh: 9gag. Cho dù vượt qua được hết các lớp bảo vệ, thì để mở được cửa còn cần cả 10 người cùng hợp tác với nhau. Ảnh: Khoahoc.tv. Đến thời điểm này, chưa có một vụ trộm vàng nào được công bố xảy ra tại Fort Knox. Trong bộ phim 007 “Ngón tay vàng”, với bối cảnh tại Fort Knox, điệp viên James Bond đã có màn trình diễn để đời. Ảnh: Vietnamnet. Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, Mỹ là căn hầm chứa vàng còn lớn hơn cả Fort Knox. Căn hầm này nằm sâu dưới lòng đất khoảng 25 mét với cánh cửa chính nặng 90 tấn chịu được mọi loại chất nổ. Lực lượng canh gác hầm vàng này có kỹ năng bắn súng hơn cả lính bắn tỉa. Ước tính, hầm vàng này lưu trữ khoảng 25% lượng vàng của thế giới với giá trị lên tới 270 tỷ USD. Ảnh: Wikimedia. Hầm trữ vàng của Ngân hàng Anh là hầm trữ vàng lớn nhất nước Anh và lớn thứ hai trên thế giới. Nơi đây lưu trữ hơn 5.152 tấn vàng. Ảnh: Pinterest. Ước tính, tổng diện tích sàn của căn hầm lớn hơn tháp London. Căn hầm được bảo vệ nghiêm ngặt với các cửa chống được cả bom nguyên tử. Căn hầm có một chìa khóa phụ dài gần một mét, không thể sao chép. Ảnh: The Independent. Nữ hoàng Anh từng đến thăm hầm vàng này. Ảnh: Vietnamnet. Mời quý độc giả xem video: Chuyện những căn hầm bí mật ở Khánh Hoà. Nguồn: VTC1.

