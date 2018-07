Bí ẩn muôn đời không lời giải về kim tự tháp Giza

Là kỳ quan cổ đại lâu đời nhất, kim tự tháp Giza ở Ai Cập nổi tiếng thế giới với nhiều bí ẩn khó giải. Kỹ thuật xây dựng kim tự tháp Giza là một trong những bí ẩn lớn nhất về công trình này. Nguyên do là vì kim tự tháp Giza được xây dựng ở tọa độ 29.9792458 độ Bắc. Trong khi đó, tốc độ ánh sáng là 299.792.458 m/giây. Các nhà khoa học đo được tốc độ của ánh sáng vào năm 1950. Điều này cho thấy người Ai Cập đã xây kim tự tháp Giza ở tọa độ chuẩn xác khó tin so với tốc độ ánh sáng. Trước sự trùng hợp khó tin, khó có thể chỉ coi là một sự vô tình, một số người đưa ra giải thuyết người Ai Cập thời xưa đã lầm tưởng người ngoài hành tinh là các vị thần. Theo đó, chính người ngoài ngoài tinh đã đến Trái đất và xây dựng lên công trình kỳ vĩ trường tồn với thời gian này. Bí ẩn hơn là việc kim tự tháp Giza hướng về đúng điểm cực Bắc của Trái Đất. Cho đến nay, kim tự tháp cổ xưa này là công trình hướng cực Bắc chuẩn nhất trên thế giới. Ngày nay, khoa học công nghệ có nhiều tiến bộ nhưng các chuyên gia chưa thể lý giải được bí ẩn về việc người xưa đã tính toán như thế nào để xây dựng nên kim tự tháp Giza ở vị trí chuẩn xác như trên. Giới chuyên gia cũng không thể dựng lại công trình vĩ đại này do vẫn chưa biết chính xác cách thức của người Ai Cập thời cổ đại xây dựng như thế nào. Ngay cả khi các chuyên gia đã tiến hành phân tích thành phần có trong vữa nhưng không thể tạo ra loại vữa rắn chắc mà người Ai Cập dùng để xây kim tự tháp Giza giúp công trình này trường tồn với thời gian. Mời độc giả xem video: Phá kim tự tháp hơn 2 nghìn năm tuổi để lấy đá làm đường (nguồn: VTC14)

