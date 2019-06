Bật nắp quan tài, choáng ngất mỹ nhân tỏa hương ngào ngạt suốt trăm năm

Trong số những phi tần, mỹ nữ được hoàng đế Càn Long sủng ái, Hương Phi được đánh giá là một người đặc biệt vì không chỉ có dung nhan xinh đẹp mà cơ thể còn tỏa ra hương thơm quyến rũ, làm say đắm lòng người. Theo một số tài liệu, Hương Phi là người Duy Ngô Nhĩ. Mỹ nhân nổi tiếng sử sách Trung Quốc này có tên là Y Mạt Nhĩ Hãn đến từ vùng Tân Cương. Do gia cảnh nghèo khó nên Y Mạt Nhĩ Hãn trở thành thiếp của Hoắc Tập Chiêm, thủ lĩnh Tiểu Hòa Trác ở Khách Thập địa khu. Về sau, Đại tướng quân Triệu Huệ đánh bại Hoắc Tập Chiêm và phát hiện Y Mạt Nhĩ Hãn là một mỹ nhân xinh đẹp có cơ thể tỏa mùi hương quyến rũ. Do vậy, Triệu Huệ liền bắt nàng làm cống phẩm dâng lên cho hoàng đế Càn Long. Ngay sau khi nhập cung, Y Mạt Nhĩ Hãn rất được Càn Long yêu chiều và sủng ái và sớm được phong làm Hương Phi. Khi Hương Phi qua đời, hoàng đế Càn Long ra lệnh cho người đưa thi hài mỹ nhân về cố hương Tân Cương để mai táng. Phải mất 3 năm đoàn đưa tang mới đưa thi hài Hương Phi về nơi chôn cất. Trái với giai thoại trên, các chuyên gia đã khai quật được mộ cổ chứa di hài Hương Phi tại Nãng Sơn, tỉnh An Huy. Điều khiến các chuyên gia càng bất ngờ hơn là khi mở nắp quan tài, người ta vẫn cảm nhận được một mùi hương đặc biệt tỏa ra từ thi hài mỹ nhân từng được Càn Long hết lòng yêu chiều. Các chuyên gia cho biết di hài Hương Phi gần như không phân hủy sau hàng trăm năm. Dung nhan xinh đẹp của Hương Phi vẫn không bị thời gian xóa mờ. Giới chuyên gia cũng phát hiện việc người xưa sử dụng một số thảo dược để khử trùng khi an táng Hương Phi. Điều này được cho là góp phần không nhỏ giúp thi hài mỹ nhân bảo quản nguyên vẹn suốt nhiều năm. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Video: Phát hiện hài cốt liệt sĩ có danh tính (nguồn: VTC1)

