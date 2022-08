Bật nắp quan tài, bí mật về tể tướng không đầu dần sáng tỏ

Trong nhiều thế kỷ, dân gian đồn đại Sử Tung Chi - tể tướng thời Nam Tống có kết cục bi kịch khi thi hài không nguyên vẹn. Những câu chuyện về tể tướng không đầu được lưu truyền rộng rãi khiến hậu thế bán tín bán nghi. Bí mật này được các chuyên gia giải mã khi họ tìm thấy và khai quật một ngôi mộ cổ ở làng Ngũ Liên, Chiết Giang, Trung Quốc vào năm 2012. Bên trong ngôi mộ có một cỗ quan tài bằng gỗ trinh nam quý hiếm. Khi mở nắp quan tài, các chuyên gia phát hiện một bộ hài cốt nam giới. Thông qua việc xác định niên đại bộ hài cốt và những di vật văn hóa tìm thấy trong mộ cổ, họ xác định bộ hài cốt thuộc về Sử Tung Chi - tể tướng thời Nam Tống. Theo sử sách, trong thời gian làm quan, Sử Tung Chi đã đưa ra hàng loạt chính sách giúp vương triều hưng thịnh, dân chúng có cuộc sống ấm no. Ông trở thành một vị quan phò tá đắc lực cho hoàng đế. Với quyền lực chỉ xếp sau nhà vua, Sử Tung Chi chèn ép những quan lại bất đồng chính kiến. Thậm chí, vị tể tướng này loại trừ một số người chống đối. Do đó, một số quan viên căm hận và tìm cách trả thù Sử Tung Chi. Tuy nhiên, họ không thể làm gì ông bởi vì Sử Tung Chi là tể tướng có quyền lực to lớn, không dễ bị đánh bại. Tương truyền, sau khi Sử Tung Chi chết, những người căm hận ông đã tìm ngôi mộ của ông và chặt đầu đem giấu ở nơi khác. Dù gia đình của Sử Tung Chi cố gắng dùng đủ mọi cách tìm kiếm phần thi thể bị đánh cắp nhưng không có kết quả. Vì vậy, dân gian cho rằng, Sử Tung Chi được chôn cất với thi hài không nguyên vẹn. Lời đồn trên được làm sáng tỏ khi các chuyên gia mở nắp quan tài của Sử Tung Chi. Thi hài của ông hoàn toàn nguyên vẹn. Sau khi qua đời, thi hài Sử Tung Chi được đặt trong cỗ quan tài được chế tác công phu với chiều dài 2,5m, chiều rộng và cao gần 1m. Độ dày gỗ trinh nam dùng để đóng quan tài là gần 10 cm. Những phát hiện này chứng minh lời đồn trong dân gian là không chính xác. Mời độc giả xem video: Trung Quốc yêu cầu Ban giám hiệu ăn cùng học sinh. Nguồn: THĐT1.

