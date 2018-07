Ba con giáp nằm duỗi mà ăn, tiền tiêu xả láng trong tháng 8/2018

Tuổi Dậu: Bước vào tháng 8/2018, công việc của người tuổi Dậu rất suôn sẻ, do năng lực và tài năng bẩm sinh nên con giáp này đạt được nhiều thành công, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh. Tháng 8 vẫn là tháng “Vượng Sinh Tài Khố” của người tuổi Dậu, đồng thời lại bước vào cục diện “Tam Hợp Vi Tài”, “Ngũ Hành Kim Sinh Thủy” nên tài lộ của con giáp này không ngừng rộng mở, tiền bạc như nước ào ạt chảy vào túi. Tuổi Tỵ: Tháng 8, người tuổi Tỵ được quý nhân giúp đỡ nên tư tưởng được khai sáng, vì thế các cơ hội kiếm tiền sẽ liên tiếp đến với con giáp này. Tháng 8 cũng là tháng vận may bao quanh người tuổi Tỵ, không những tài vận thông suốt, mà công việc cũng mang lại rất nhiều khoản thu nhập cao. Tuổi Tý: Bước vào tháng 8, công việc của người tuổi Tý khởi sắc bừng bừng, được lãnh đạo công nhận và đánh giá cao. Sự nghiệp thăng hoa nên cơ hội “thăng quan phát tài” không ít. Ngoài ra, do được quý nhân giúp đỡ nên mọi việc của con giáp này đều thuận lợi đặc biệt là về tiền bạc. Con giáp này làm kinh doanh bất cứ gì hay đầu tư vào bất cứ đâu đều thu được những khoản lãi không nhỏ. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

