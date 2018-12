Ám ảnh trải nghiệm của nạn nhân trong trại tập trung Hitler

Trong Chiến tranh thế giới 2, phát xít Đức đã thực hiện cuộc tàn sát đẫm máu nhằm vào người Do Thái. Theo ước tính 2/3 số người Do Thái (tức 6 triệu trong trong tổng số 9 triệu người) ở châu Âu bị Đức quốc xã giết hại một cách tàn khốc. Trong số 6 triệu người Do Thái bị tàn sát đẫm máu, hơn 1 triệu nạn nhân là trẻ em. Để tàn sát nhiều người Do Thái cùng lúc, chính quyền Hitler đã thành lập hệ thống trại tập trung khét tiếng. Trong một số trại tập trung, Đức quốc xã cho xây dựng phòng hơi ngạt. Theo đó, nhiều tù nhân bị đưa vào phòng hơi ngạt và bị giết chết cùng lúc. Sau khi chết, thi hài các nạn nhân người Do Thái thường được đưa tới các lò thiêu để hỏa táng. Mỗi tù nhân ở trại tập trung của Đức quốc xã đều có những trải nghiệm rùng rợn, ám ảnh khi bị đối xử một cách hung bạo. Trong số này nổi tiếng là câu chuyện của cô bé người Ba Lan có tên Czesława Kwoka. Khi bị đưa đến trại tập trung Auschwitz, Kwoka mới 14 tuổi. Ngay khi bước chân vào trại tập trung, cô bé 14 tuổi bị các cai ngục đánh đập tàn bạo vì không làm điều được ra lệnh nói bằng tiếng Đức. Theo đó, khi chụp ảnh làm hồ sơ, gương mặt của Kwoka bầm tím và chảy máu. Chỉ 3 tháng sau khi được đưa vào trại tập trung Auschwitz, Kwoka bị giết hại vào tháng 3/1943. May mắn hơn Kwoka, bà Hart-Moxon may mắn sống sót nhưng không thể quên những ký ức hãi hùng về khoảng thời gian ở Auschwitz. Theo lời kể của bà Hart-Moxon, một số tù nhân trong trại muốn chết sớm để được giải thoát nên cố chạm vào hàng rào điện vì đó là cách dễ nhất để giải thoát bản thân khỏi bị lính canh Đức quốc xã tra tấn kinh hoàng. Tuy nhiên, lính canh thường bắn chết họ trước khi các tù nhân kịp đến gần hàng rào. Bà Hart-Moxon còn nhớ rõ ngày đầu tiên bị đưa đến trại tập trung Auschwitz. Khi ấy, bà không thể quên được hình ảnh những tù nhân bị cạo trọc đầu, mặc trang phục rách nát, đôi mắt lớn, thân hình gầy gò, la hét bằng nhiều thứ tiếng khi bị lính canh đánh đập liên tục. Mời độc giả xem video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VTC14)

Trong Chiến tranh thế giới 2, phát xít Đức đã thực hiện cuộc tàn sát đẫm máu nhằm vào người Do Thái. Theo ước tính 2/3 số người Do Thái (tức 6 triệu trong trong tổng số 9 triệu người) ở châu Âu bị Đức quốc xã giết hại một cách tàn khốc. Trong số 6 triệu người Do Thái bị tàn sát đẫm máu, hơn 1 triệu nạn nhân là trẻ em. Để tàn sát nhiều người Do Thái cùng lúc, chính quyền Hitler đã thành lập hệ thống trại tập trung khét tiếng. Trong một số trại tập trung, Đức quốc xã cho xây dựng phòng hơi ngạt. Theo đó, nhiều tù nhân bị đưa vào phòng hơi ngạt và bị giết chết cùng lúc. Sau khi chết, thi hài các nạn nhân người Do Thái thường được đưa tới các lò thiêu để hỏa táng. Mỗi tù nhân ở trại tập trung của Đức quốc xã đều có những trải nghiệm rùng rợn, ám ảnh khi bị đối xử một cách hung bạo. Trong số này nổi tiếng là câu chuyện của cô bé người Ba Lan có tên Czesława Kwoka. Khi bị đưa đến trại tập trung Auschwitz, Kwoka mới 14 tuổi. Ngay khi bước chân vào trại tập trung, cô bé 14 tuổi bị các cai ngục đánh đập tàn bạo vì không làm điều được ra lệnh nói bằng tiếng Đức. Theo đó, khi chụp ảnh làm hồ sơ, gương mặt của Kwoka bầm tím và chảy máu. Chỉ 3 tháng sau khi được đưa vào trại tập trung Auschwitz, Kwoka bị giết hại vào tháng 3/1943. May mắn hơn Kwoka, bà Hart-Moxon may mắn sống sót nhưng không thể quên những ký ức hãi hùng về khoảng thời gian ở Auschwitz. Theo lời kể của bà Hart-Moxon, một số tù nhân trong trại muốn chết sớm để được giải thoát nên cố chạm vào hàng rào điện vì đó là cách dễ nhất để giải thoát bản thân khỏi bị lính canh Đức quốc xã tra tấn kinh hoàng. Tuy nhiên, lính canh thường bắn chết họ trước khi các tù nhân kịp đến gần hàng rào. Bà Hart-Moxon còn nhớ rõ ngày đầu tiên bị đưa đến trại tập trung Auschwitz. Khi ấy, bà không thể quên được hình ảnh những tù nhân bị cạo trọc đầu, mặc trang phục rách nát, đôi mắt lớn, thân hình gầy gò, la hét bằng nhiều thứ tiếng khi bị lính canh đánh đập liên tục. Mời độc giả xem video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VTC14)