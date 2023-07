Ám ảnh tai nạn hi hữu kinh hoàng nhất lịch sử hàng không Đức

Vào ngày 1/7/2002, tại Đức đã xảy ra một thảm hoạ hàng không khi hai chiếc máy bay va chạm vuông góc với nhau trên không trung, làm chết 71 người, bao gồm hành khách và phi hành đoàn trên cả hai chiếc máy bay. Sự cố xảy ra tại khu vực Überlingen và đã được coi là thảm kịch hàng không kinh hoàng nhất trong lịch sử hàng không nước Đức. Một trong hai chiếc máy bay mang số số hiệu 2937 của hãng hàng không Bashkirian Airlines, đi từ Matxcơva, Nga đến Barcelona, Tây Ban Nha. Đây là một chuyến bay đặc biệt chở các trẻ em ưu tú từ Ufa, Bashkortostan, do ủy ban UNESCO địa phương tài trợ để đi nghỉ mát ở bãi biển Costa Daurada, Catalonia, Tây Ban Nha. Trên không phận Überlingen, hai máy bay đã bay ở cùng độ cao 36.000 feet (khoảng 11.000m) và do sự mâu thuẫn trong hướng dẫn từ kiểm soát viên không lưu và hệ thống cảnh báo tránh va chạm máy bay TCAS (Traffic Collision Avoidance System), hai máy bay đã va chạm vuông góc vào nhau. Cố gắng điều chỉnh độ cao quá muộn, và phần đuôi của chiếc máy bay DHL 611 đã cắt ngang thân máy bay 2937, làm cho nó bị vỡ làm đôi. Cả hai máy bay đều bốc cháy và rơi ngay sau đó. Nguyên nhân chính dẫn đến thảm kịch này được xác định là do đường truyền và hệ thống cảnh báo của hãng Skyguide, Đức hoạt động không hiệu quả. Thiếu nhân sự đã khiến nhân viên kiểm soát không lưu Peter Nielsen phải quản lý hai khu vực cùng một lúc, gây chậm trễ trong việc tiếp nhận và đưa ra cảnh báo nguy hiểm. Vụ tai nạn đã gây ra hậu quả khủng khiếp, khiến 71 người thiệt mạng, ám ảnh hơn khi trong đó có 46 trẻ em. Sau vụ tai nạn, Skyguide ban đầu đổ lỗi cho phi công Nga, nhưng sau đó họ chấp nhận trách nhiệm và xin lỗi thân nhân của các nạn nhân. Họ cũng đồng ý bồi thường một số tiền lớn cho gia đình các nạn nhân. Tuy nhiên, người kiểm soát không lưu Peter Nielsen đã trải qua căn bệnh tâm lý sau tai nạn nghiêm trọng này. Sau đó ông bị một người đàn ông Nga giết chết. Người này quyết định trả thù vì sự mất mát của vợ và hai con trên chuyến bay 2937. >>>Mời quý độc giả xem thêm video: Tai nạn hàng không hy hữu khó tin: Máy bay bung nóc giữa trời.

Vào ngày 1/7/2002, tại Đức đã xảy ra một thảm hoạ hàng không khi hai chiếc máy bay va chạm vuông góc với nhau trên không trung, làm chết 71 người, bao gồm hành khách và phi hành đoàn trên cả hai chiếc máy bay. Sự cố xảy ra tại khu vực Überlingen và đã được coi là thảm kịch hàng không kinh hoàng nhất trong lịch sử hàng không nước Đức. Một trong hai chiếc máy bay mang số số hiệu 2937 của hãng hàng không Bashkirian Airlines, đi từ Matxcơva, Nga đến Barcelona, Tây Ban Nha. Đây là một chuyến bay đặc biệt chở các trẻ em ưu tú từ Ufa, Bashkortostan, do ủy ban UNESCO địa phương tài trợ để đi nghỉ mát ở bãi biển Costa Daurada, Catalonia, Tây Ban Nha. Trên không phận Überlingen, hai máy bay đã bay ở cùng độ cao 36.000 feet (khoảng 11.000m) và do sự mâu thuẫn trong hướng dẫn từ kiểm soát viên không lưu và hệ thống cảnh báo tránh va chạm máy bay TCAS (Traffic Collision Avoidance System), hai máy bay đã va chạm vuông góc vào nhau. Cố gắng điều chỉnh độ cao quá muộn, và phần đuôi của chiếc máy bay DHL 611 đã cắt ngang thân máy bay 2937, làm cho nó bị vỡ làm đôi. Cả hai máy bay đều bốc cháy và rơi ngay sau đó. Nguyên nhân chính dẫn đến thảm kịch này được xác định là do đường truyền và hệ thống cảnh báo của hãng Skyguide, Đức hoạt động không hiệu quả. Thiếu nhân sự đã khiến nhân viên kiểm soát không lưu Peter Nielsen phải quản lý hai khu vực cùng một lúc, gây chậm trễ trong việc tiếp nhận và đưa ra cảnh báo nguy hiểm. Vụ tai nạn đã gây ra hậu quả khủng khiếp, khiến 71 người thiệt mạng, ám ảnh hơn khi trong đó có 46 trẻ em. Sau vụ tai nạn, Skyguide ban đầu đổ lỗi cho phi công Nga, nhưng sau đó họ chấp nhận trách nhiệm và xin lỗi thân nhân của các nạn nhân. Họ cũng đồng ý bồi thường một số tiền lớn cho gia đình các nạn nhân. Tuy nhiên, người kiểm soát không lưu Peter Nielsen đã trải qua căn bệnh tâm lý sau tai nạn nghiêm trọng này. Sau đó ông bị một người đàn ông Nga giết chết. Người này quyết định trả thù vì sự mất mát của vợ và hai con trên chuyến bay 2937. >>>Mời quý độc giả xem thêm video: Tai nạn hàng không hy hữu khó tin: Máy bay bung nóc giữa trời.