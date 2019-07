Ám ảnh loạt hình chưa từng công bố về chiến tranh Việt Nam

Người phụ nữ thu nhặt những vật dụng giá trị sau khi ngôi nhà bị phá hủy bởi bom đạn chiến tranh. Bức ảnh này hé lộ phần nào sự thật tàn khốc về chiến tranh Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1964 - 1973. Lính Mỹ bước xuống từ một trực thăng, tham gia nhiệm vụ tại Việt Nam. Đây là một trong số những bức ảnh nằm trong cuốn sách “Shooting Vietnam: Reflections on the War by Its Military Photographers” (Chụp hình ở Việt Nam: Chiêm nghiệm về Cuộc chiến từ Phóng viên ảnh Chiến trường) của Dan Brookes và Bob Hillerby. Họ đã sưu tập những bức ảnh này từ các phóng viên, nhiếp ảnh gia. Trực thăng trinh sát của quân đội Mỹ quần thảo trên bầu trời nhằm phát hiện vị trí của chiến sĩ cách mạng Việt Nam. Nhiếp ảnh gia Charles K. Pollard của quân đội Mỹ bị thương trong khi tác nghiệp được đồng đội nhanh chóng kéo đến nơi an toàn. Ảnh chụp tháng 5/1968. Khi tham chiến tại chiến trường Việt Nam, quân đội Mỹ đã gặp phải những mất mát to lớn về quân số. Theo ước tính, 58.282 binh sĩ Mỹ tử trận và 303.644 lính bị thương trong cuộc chiến khốc liệt ở Việt Nam. Lính Mỹ lục soát các đường hầm và mang theo các vũ khí để đánh giáp lá cà như đèn pin, dao, súng lục và dây thừng. Thi thể một lính Mỹ tử trận trên chiến trường Việt Nam. Người dân bị quân đội Mỹ bắt giữ và tra hỏi trong chiến dịch lùng bắt các chiến sĩ cách mạng ở thung lũng An Lão, Bình Định. Ảnh chụp một đơn vị pháo binh New Zealand làm nhiệm vụ ở Việt Nam. Video: Chiến tranh Việt Nam: Những cuộc đàm phán bí mật (nguồn: VTV1).

