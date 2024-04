9 đại kỵ trong Tết Thanh minh, 2 điều xui xẻo nhiều người mắc

Tiết Thanh minh năm 2024 bắt đầu vào ngày 4/4 dương lịch (tức 26/2 âm lịch). Đây là một trong những ngày lễ quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt, để mọi người thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên. Ảnh minh họa Internet. Tuy nhiên, các chuyên gia phong thủy lưu ý một số kiêng kỵ để tránh gặp điều xui xẻo khi đi tảo mộ Tết Thanh minh. Điều đầu tiên là không chụp ảnh ở nơi nghĩa trang, lăng mộ. Đây là điều đại kỵ, nhưng nhiều người, nhất là các bạn trẻ hay vướng phải. Không đi tế lễ ở những nơi quá vắng vẻ. Việc tế lễ ở những nơi hẻo lánh, vắng vẻ có nguy cơ xảy ra những sự cố nguy hiểm khó lường. Ngoài ra, có thể dễ bị nhiễm tà khí theo quan niệm phong thủy. Không tảo mộ người ngoài. Việc tùy tiện đi tảo mộ của những người không cùng huyết thống, gia tộc có thể khiến trường khí hỗn loạn, mất cân bằng. Tảo mộ không đúng trình tự. Lễ tảo mộ thanh minh thường diễn ra theo trình tự dọn dẹp mộ phần, lên hương, dâng lễ, mời rượu, khấn vái, hóa vàng mã. Trong quá trình làm, cần giữ thái độ thành kính, không cười đùa, chạy nhảy lung tung. Không động thổ, cất nóc, nhập trạch, làm tân gia, khai trương, mua xe mới... Việc động thổ, cất nóc, nhập trạch, làm tân gia, khai trương, mua xe... vào dịp Thanh minh được coi là việc có thể làm tổn hại phúc khí của gia chủ. Sức khỏe không tốt đi tảo mộ cần cẩn thận. Người yếu bóng vía hay có sức khỏe, khí trường yếu, sau khi tảo mộ và về nên bước qua chậu lửa hay rắc nước lá bưởi lên người để loại bỏ hết những năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh minh họa. Không mang tạp niệm, ý nghĩ xấu khi đi tảo mộ. Bởi trong những yếu tố quan trọng nhất làm nên ý nghĩa ngày Tết Thanh Minh chính là sự thành kính. Cho nên, cần phải bỏ qua hết tạp niệm trong lòng khi tế lễ. Ảnh minh họa. Không cười đùa, mắng chửi, to tiếng khi đi thăm mộ. Đặc biệt, khi dắt theo trẻ nhỏ cần phải giữ yên tĩnh trong khu vực mộ phần, tránh gây ồn ào, thể hiện sự bất kính đối với tổ tiên đã qua đời. Ảnh minh họa. Để tóc phủ trước trán - điều nhiều người dễ mắc. Theo quan niệm, trán là cánh cửa vận mệnh của con người, là nơi đèn thần soi rọi, không nên để tóc che phủ, nhất là vào “tiết Quỷ” (tiết Thanh minh). Điều này để hóa giải vận xui, đón nhận điều may mắn. Ảnh minh họa. Không sửa sang 4 phía ngôi mộ. Việc này vừa để tỏ lòng kính trọng với những người đã khuất, thứ hai là để xem xét tình hình của mộ. Chẳng hạn, nếu xung quanh có nước sẽ có ảnh hưởng không tốt cho vận thế của người đời sau. Ảnh minh họa. Mua giày mới. Trong tiếng Hán, chữ “hài” (giày) và chữ “tà” đồng âm. Có quan niệm cho rằng, mua giày vào ngày này sẽ không may mắn, dễ bị tà ma theo đuổi. Ảnh minh họa. Mời quý độc giả xem video: Tết Thanh minh trong tâm thức người Việt. Nguồn: VTV4

Tiết Thanh minh năm 2024 bắt đầu vào ngày 4/4 dương lịch (tức 26/2 âm lịch). Đây là một trong những ngày lễ quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt, để mọi người thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên. Ảnh minh họa Internet. Tuy nhiên, các chuyên gia phong thủy lưu ý một số kiêng kỵ để tránh gặp điều xui xẻo khi đi tảo mộ Tết Thanh minh. Điều đầu tiên là không chụp ảnh ở nơi nghĩa trang, lăng mộ. Đây là điều đại kỵ, nhưng nhiều người, nhất là các bạn trẻ hay vướng phải. Không đi tế lễ ở những nơi quá vắng vẻ. Việc tế lễ ở những nơi hẻo lánh, vắng vẻ có nguy cơ xảy ra những sự cố nguy hiểm khó lường. Ngoài ra, có thể dễ bị nhiễm tà khí theo quan niệm phong thủy . Không tảo mộ người ngoài. Việc tùy tiện đi tảo mộ của những người không cùng huyết thống, gia tộc có thể khiến trường khí hỗn loạn, mất cân bằng. Tảo mộ không đúng trình tự. Lễ tảo mộ thanh minh thường diễn ra theo trình tự dọn dẹp mộ phần, lên hương, dâng lễ, mời rượu, khấn vái, hóa vàng mã. Trong quá trình làm, cần giữ thái độ thành kính, không cười đùa, chạy nhảy lung tung. Không động thổ, cất nóc, nhập trạch, làm tân gia, khai trương, mua xe mới... Việc động thổ, cất nóc, nhập trạch, làm tân gia, khai trương, mua xe... vào dịp Thanh minh được coi là việc có thể làm tổn hại phúc khí của gia chủ. Sức khỏe không tốt đi tảo mộ cần cẩn thận. Người yếu bóng vía hay có sức khỏe, khí trường yếu, sau khi tảo mộ và về nên bước qua chậu lửa hay rắc nước lá bưởi lên người để loại bỏ hết những năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh minh họa. Không mang tạp niệm, ý nghĩ xấu khi đi tảo mộ. Bởi trong những yếu tố quan trọng nhất làm nên ý nghĩa ngày Tết Thanh Minh chính là sự thành kính. Cho nên, cần phải bỏ qua hết tạp niệm trong lòng khi tế lễ. Ảnh minh họa. Không cười đùa, mắng chửi, to tiếng khi đi thăm mộ. Đặc biệt, khi dắt theo trẻ nhỏ cần phải giữ yên tĩnh trong khu vực mộ phần, tránh gây ồn ào, thể hiện sự bất kính đối với tổ tiên đã qua đời. Ảnh minh họa. Để tóc phủ trước trán - điều nhiều người dễ mắc. Theo quan niệm, trán là cánh cửa vận mệnh của con người, là nơi đèn thần soi rọi, không nên để tóc che phủ, nhất là vào “tiết Quỷ” (tiết Thanh minh). Điều này để hóa giải vận xui, đón nhận điều may mắn. Ảnh minh họa. Không sửa sang 4 phía ngôi mộ. Việc này vừa để tỏ lòng kính trọng với những người đã khuất, thứ hai là để xem xét tình hình của mộ. Chẳng hạn, nếu xung quanh có nước sẽ có ảnh hưởng không tốt cho vận thế của người đời sau. Ảnh minh họa. Mua giày mới. Trong tiếng Hán, chữ “hài” (giày) và chữ “tà” đồng âm. Có quan niệm cho rằng, mua giày vào ngày này sẽ không may mắn, dễ bị tà ma theo đuổi. Ảnh minh họa. Mời quý độc giả xem video: Tết Thanh minh trong tâm thức người Việt. Nguồn: VTV4