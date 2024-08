8 vị pharaoh vĩ đại nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại

1. Narmer (Menes): Narmer, thường được nhận diện là Menes, được coi là người sáng lập vương triều đầu tiên của Ai Cập và là người thống nhất Thượng và Hạ Ai Cập vào khoảng năm 3100 TCN. Ông đã thiết lập thủ đô tại Memphis và bắt đầu một thời kỳ thịnh vượng cho Ai Cập cổ đại. (Ảnh: Art Girona) 2. Djoser: Djoser, vị pharaoh của vương triều thứ ba, nổi tiếng với việc xây dựng kim tự tháp bậc thang tại Saqqara, một trong những công trình kiến trúc đầu tiên bằng đá của loài người. Kim tự tháp bậc thang này được thiết kế bởi Imhotep, vị tể tướng tài ba của Djoser, và trở thành nguyên mẫu cho các kim tự tháp sau này. (Ảnh: Wikipedia) 3. Sneferu: Sneferu, vị pharaoh của vương triều thứ tư, là người đầu tiên xây dựng kim tự tháp có hình dạng chuẩn mực. Ông đã xây dựng ba kim tự tháp lớn: Kim tự tháp Bent, Kim tự tháp Đỏ và Kim tự tháp Meidum. Những công trình này thể hiện sự tiến bộ đáng kể trong kỹ thuật xây dựng của Ai Cập.(Ảnh: Egypt Museum) 4. Khufu (Cheops): Khufu, còn được biết đến với tên Hy Lạp là Cheops, là pharaoh của vương triều thứ tư và là người xây dựng Đại Kim tự tháp Giza, một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại. Công trình này thể hiện sự vĩ đại và quyền lực của Khufu, đồng thời là một trong những công trình kiến trúc vĩ đại nhất từng được xây dựng. (Ảnh: Egyptian Museum) 5. Hatshepsut: Hatshepsut, vị nữ pharaoh nổi tiếng của vương triều thứ mười tám, là một trong những nữ hoàng quyền lực nhất của Ai Cập. Bà đã thúc đẩy thương mại, xây dựng nhiều công trình kiến trúc ấn tượng và duy trì hòa bình trong suốt thời gian trị vì. Đền thờ của bà tại Deir el-Bahari là một minh chứng cho tài năng và tầm nhìn của bà. (Ảnh: National Geographic Kids) 6. Thutmose III: Thutmose III, vị pharaoh của vương triều thứ mười tám, được coi là Napoleon của Ai Cập cổ đại. Ông đã mở rộng lãnh thổ Ai Cập qua nhiều chiến dịch quân sự thành công và đưa Ai Cập trở thành một đế chế hùng mạnh. Các công trình kiến trúc và đền thờ do ông xây dựng cũng thể hiện sự thịnh vượng của thời kỳ này. (Ảnh: Old World Gods) 7. Amenhotep III: Amenhotep III, pharaoh của vương triều thứ mười tám, cai trị trong thời kỳ hoàng kim của Ai Cập cổ đại. Ông nổi tiếng với việc xây dựng nhiều đền đài và tượng đài, bao gồm các cột tượng Colossi of Memnon tại Thebes. Triều đại của ông được đánh dấu bởi sự ổn định và thịnh vượng. (Ảnh: History Hit) 8. Tutankhamun: Tutankhamun, hay còn gọi là Vua Tut, là một trong những Pharaoh nổi tiếng nhất. Ông lên ngôi khi mới 9 tuổi và cai trị trong 10 năm trước khi qua đời ở tuổi 19. Lăng mộ của ông được phát hiện gần như nguyên vẹn vào năm 1922, chứa đựng nhiều báu vật quý giá. (Ảnh: Britannica) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hiện thứ đáng sợ trong bụng cô gái Ai Cập 3000 năm tuổi.

