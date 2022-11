8 chuyện lạ đến mức chẳng ai tin nổi trong lịch sử nhân loại

1.Vẹt không được dự đám tang vì thói chửi thề: Đây có thể coi là một trong những câu chuyện lạ đến mức chẳng ai tin nổi trong lịch sử nhân loại. Tổng thống thứ 7 của nước Mỹ Andrew Jackson qua đời năm 1845. Ông có một con vẹt cưng khi còn sống, nhưng tính tình con vẹt này rất khó ưa. Một số nguồn tin cho biết, trong lễ tang tại nhà riêng của ông, con vẹt này đã bị kích động quá mức và liên tục chửi thề rất to trong khi xung quanh nó là những người đưa tang. Sau đó linh mục William Menefee Norment đã yêu cầu mang nó ra khỏi ngôi nhà. 2. Ca phẫu thuật có tỷ lệ tử vong 300%: Vào năm 1847, bác sỹ Robert Liston – người được cho là sở hữu tốc độ phẫu thuật nhanh nhất thế giới đã thực hiện cuộc phẫu thuật cắt bỏ chân của một bệnh nhân. Mọi quу trình vẫn diễn ra bình thường cho đến khi người bệnh bắt đầu lăn lộn vì quá đau. Các trợ lý cố gắng hết sức để giữ bệnh nhân. Trong sự hỗn loạn đó, RoƄert đã thực hiện hành động nhanh đến mức ông vô tình cắt đứt ngón tɑy trợ lý của mình. Cả bệnh nhân và trợ lý sau đó đều tử vong vì nhiễm trùng máu, còn một trong số những người chứng kiến ca phẫu thuật thì chết vì quá sốc.Và như vậy, ca phẫu thuật này đã trở thành ca phẫu thuật thất bại nhất trong lịch sử với tỷ lệ tử vong là 300%. 3. Chấn thương khiến con người không thể ngủ: Chuyện lạ đến mức khó tin này xảy ra vào khoảng thời gian sau thế chiến thứ I, binh sĩ Paul Kern của Hungary đã bị thương ở đầu, mặc dù không mất mạng nhưng ông đã vĩnh viễn không bao giờ có thể ngủ được. 4. Kẹt xe lâu nhất trong lịch sử: Năm 2010, Trung Quốc đã xảy ra một đợt kẹt xe kéo dài nhất trong lịch sử đến 10 ngày. 5. Vượt ngục bằng chỉ nha khoa: Một chuyện lạ khó tin nhưng có thật, một tù nhân đã vượt ngục thành công nhờ sợi dây thừng được đan từ sợi chỉ nha khoa. Thậm chí tù nhân này còn trốn thoát ở độ cao của bức tường lên đến 5,4m. 6. Chú chim dũng cảm: Cher Ami, một chú chim bồ câu đưa thư trong Thế chiến thứ nhất đã cứu 194 mạng người bằng cách tiếp tục chuyến bay của mình sau khi mất một chân, một mắt và bị bắn xuyên qua ngực để truyền tin xin cứu viện. Cho đến sau này, người ta vẫn nhắc đến chú như một biểu tượng trung thành và tận tụy tuyệt đối. 7. Ném trẻ em từ độ cao 15m: Có lẽ ít ai biết rằng ở Ấn Độ vẫn tồn tại một nghi lễ kỳ lạ - ném trẻ em từ độ cao hơn 15m xuống một tấm chăn bên dưới để cầu may. Nghi lễ này được cho là đã tồn tại hơn 500 năm nay và diễn ra tại ngôi làng Harangal thuộc bang Maharashtra ở Miền tây Ấn Độ. Nghi lễ kỳ quặc này diễn ra hàng năm, và tất nhiên nó khiến những đứa trẻ vô cùng sợ hãi. 8. Tự đánh mình đến chảy máu là một phần nghi lễ quan trọng của người Hồi giáo dòng Shiite, diễn ra vào tháng Thánh lễ Muharram. Vào dịp này, các tín đồ Hồi giáo dòng Shiite sùng đạo, đã tự dùng roi vọt hoặc các vũ khí đáng sợ khác để tra tấn chính mình đến tóe máu. Họ làm như vậy nhằm bày tỏ lòng tôn kính đối với Thánh Imam Hussein - cháu trai nhà tiên tri Hazrat Mohammad của đạo Hồi, bị lực lượng của vua Yazid giết chết. >>>Xem thêm video: Chuyện lạ: Nuôi lợn rừng 200 kg... làm thú cưng (Nguồn: VTC Now).

