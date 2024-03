5 mỹ nhân đẹp nhất Thủy Hử, Phan Kim Liên bất ngờ đứng sau

Vị trí thứ 5 thuộc về Phan Kim Liên. Khuôn mặt như hoa đào tháng ba, ẩn giấu vẻ quyến rũ của vầng trăng; lông mày như lá liễu đầu xuân; vòng eo thon thả... nhan sắc của Phan Kim Liên trong Thủy Hử khiến nam nhân điên đảo. Nhưng cũng chính vì nhan sắc mê đắm này, cuộc đời Phan Kim Liên đã rơi vào bi kịch khi lọt vào mắt xanh của Tây Môn Khánh, dẫn tới giết chồng, rồi chết thảm dưới tay Võ Tòng - em trai của chồng. Vị trí thứ 4: Hỗ Tam Nương. Với biệt danh là Nhất Trượng Thanh, cao tầm một trượng, Hỗ Tam Nương là một trong ba nữ tướng ở Lương Sơn Bạc. Hỗ Tam Nương không chỉ đẹp người, là con nhà danh giá mà còn võ nghệ siêu quần. Thủy Hử hồi 47 viết, Hỗ Tam Nương chỉ qua một trận đánh cũng đủ để khiếp đảm quần hùng Lương Sơn. Vị trí thứ 3: Cừu Quỳnh Anh. Không những là một nữ tướng võ công phi phàm trong "Thủy Hử", Cừu Quỳnh Anh còn sở hữu vẻ đẹp mỹ miều cùng trí thông minh hiếm có. Kiệt nữ xinh đẹp đã có mối tình lãng mạn với dũng tướng Trương Thanh - cao thủ ném đá giỏi nhất trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Vị trí thứ hai: Trương Thị. Nàng là vợ của Lâm Xung - một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Nàng được coi là nữ nhân hoàn mỹ nhất của Thủy Hử. Thi Nại Am đã miêu tả gián tiếp nhan sắc của Trương Thị thế này: "Nói về Cao Nha Nội từ khi trông thấy vợ Lâm Xung nhan sắc đẹp đẽ, lại bị Lâm Xung ngăn trở tự do, thì trong bụng sinh mê mẩn bồn chồn, mà khi về phủ cứ băn khoăn khó chịu”. Trương Thị vừa đẹp người vừa tốt nết, trước sau một lòng chung thủy với Lâm Xung, vượt xa hầu như tất thảy các nữ nhân chân yếu tay mềm khác của Thủy Hử. Vị trí thứ nhất: Lý Sư Sư. Đây là mỹ nhân đã khiến Hoàng đế Tống Huy Tông Triệu Cát (hoàng đế thứ 8 của vương triều Bắc Tống) mê mẩn ngày đêm. Lý Sư Sư được miêu tả trong Thủy Hử với ngón tay ngọc thon dài và mềm mại. Mỗi bước nàng đi tinh tế, nhẹ nhàng như hoa sen đong đưa trước gió, thân thể toát ra mùi hương khiến nam nhân rung động, ngày đêm mong nhớ. Sở hữu vẻ đẹp phi phàm cùng tài năng hiếm có, nàng kỹ nữ Lý Sư Sư khiến Tống Huy Tông say đắm đến mức sai quân đào cả một đường hầm thông từ nội cung đến phòng nàng để thỏa nỗi nhớ mong. Mời quý độc giả xem video: Người đẹp Mỹ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2022. Nguồn video FPT Play

Vị trí thứ 5 thuộc về Phan Kim Liên. Khuôn mặt như hoa đào tháng ba, ẩn giấu vẻ quyến rũ của vầng trăng; lông mày như lá liễu đầu xuân; vòng eo thon thả... nhan sắc của Phan Kim Liên trong Thủy Hử khiến nam nhân điên đảo. Nhưng cũng chính vì nhan sắc mê đắm này, cuộc đời Phan Kim Liên đã rơi vào bi kịch khi lọt vào mắt xanh của Tây Môn Khánh, dẫn tới giết chồng, rồi chết thảm dưới tay Võ Tòng - em trai của chồng. Vị trí thứ 4: Hỗ Tam Nương. Với biệt danh là Nhất Trượng Thanh, cao tầm một trượng, Hỗ Tam Nương là một trong ba nữ tướng ở Lương Sơn Bạc. Hỗ Tam Nương không chỉ đẹp người, là con nhà danh giá mà còn võ nghệ siêu quần. Thủy Hử hồi 47 viết, Hỗ Tam Nương chỉ qua một trận đánh cũng đủ để khiếp đảm quần hùng Lương Sơn. Vị trí thứ 3: Cừu Quỳnh Anh. Không những là một nữ tướng võ công phi phàm trong "Thủy Hử", Cừu Quỳnh Anh còn sở hữu vẻ đẹp mỹ miều cùng trí thông minh hiếm có. Kiệt nữ xinh đẹp đã có mối tình lãng mạn với dũng tướng Trương Thanh - cao thủ ném đá giỏi nhất trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Vị trí thứ hai: Trương Thị. Nàng là vợ của Lâm Xung - một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Nàng được coi là nữ nhân hoàn mỹ nhất của Thủy Hử. Thi Nại Am đã miêu tả gián tiếp nhan sắc của Trương Thị thế này: "Nói về Cao Nha Nội từ khi trông thấy vợ Lâm Xung nhan sắc đẹp đẽ, lại bị Lâm Xung ngăn trở tự do, thì trong bụng sinh mê mẩn bồn chồn, mà khi về phủ cứ băn khoăn khó chịu”. Trương Thị vừa đẹp người vừa tốt nết, trước sau một lòng chung thủy với Lâm Xung, vượt xa hầu như tất thảy các nữ nhân chân yếu tay mềm khác của Thủy Hử. Vị trí thứ nhất: Lý Sư Sư. Đây là mỹ nhân đã khiến Hoàng đế Tống Huy Tông Triệu Cát (hoàng đế thứ 8 của vương triều Bắc Tống) mê mẩn ngày đêm. Lý Sư Sư được miêu tả trong Thủy Hử với ngón tay ngọc thon dài và mềm mại. Mỗi bước nàng đi tinh tế, nhẹ nhàng như hoa sen đong đưa trước gió, thân thể toát ra mùi hương khiến nam nhân rung động, ngày đêm mong nhớ. Sở hữu vẻ đẹp phi phàm cùng tài năng hiếm có, nàng kỹ nữ Lý Sư Sư khiến Tống Huy Tông say đắm đến mức sai quân đào cả một đường hầm thông từ nội cung đến phòng nàng để thỏa nỗi nhớ mong. Mời quý độc giả xem video: Người đẹp Mỹ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2022. Nguồn video FPT Play